Đây thật sự là một sự ưu ái quá lớn của ban tổ chức Miss Grand International dành cho Thùy Tiên.

Vào khuya ngày 6/1 (theo giờ Việt Nam) vừa qua, hoa hậu Thùy Tiên đã thông báo về nước sau thời gian thực hiện nhiệm vụ hoa hậu ở Thái Lan. Hiện tại, người đẹp đang có mặt tại khách sạn Đà Nẵng để cách ly sau vài tiếng bay từ xứ sở chùa vàng về.

Thùy Tiên đã về nước và đang cách ly tại Đà Nẵng

Điều gây choáng nhất là trước khi chia tay Thùy Tiên ở đất Thái, chủ tịch Miss Grand đã bất ngờ tiết lộ Thùy Tiên chính là Tân hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên trong lịch sử được mang vương miện thật về nước. Không chỉ vậy, ông Nawat còn nói điều này với ánh mắt tràn ngập sự tự hào và độ tin tưởng. Chia sẻ của ông Nawat đã lập tức làm cộng đồng mạng phải rần rần, những người đứng ở sân bay lúc đó cũng vô cùng ngỡ ngàng.

Bất ngờ hơn cả là cô được chủ tịch Miss Grand International cho mang vương miện thật về nước

Trước đó, khi xuất hiện cùng Thùy Tiên trong các hoạt động, ông Nawat cũng luôn dành cho đại diện Việt Nam những thứ tốt nhất, thậm chí rất quan tâm đến những sở thích riêng của cô nàng và liên tục bênh vực cô khi vấp phải những ý kiến trái chiều từ phía anti-fan. Điều này đã khiến người hâm mộ không ít lần phải gật gù công nhận Thùy Tiên đúng là "con cưng" của "dì Na".

Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức về tới Việt Nam, hé lộ việc làm đầu tiên khi về nước Thùy Tiên đã chính thức về đến Việt Nam sau thời gian dài kể từ khi đăng quang Miss Grand International 2021. Việc đầu tiên nàng hậu làm sau khi về nước khiến nhiều người thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-la-tan-hoa-hau-dau-tien-trong-lich-su-miss-grand-duoc-mang-vuong-mien-that-ve-nuoc-444884.html