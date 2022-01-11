Thùy Tiên 'áo gấm về quê' hậu đăng quang Miss Grand, chị gái Đặng Thu Thảo có liền tù tì động thái 'mỉa mai' cực gắt

Hậu trường 11/01/2022 09:35

Thùy Tiên vừa mang vương miện về nước trong niềm hân hoan của fan hâm mộ, chị gái Đặng Thu Thảo đã có liền tù tì 2 bài viết được cho là 'cà khịa' ồn ào giật nợ trước đó.

Sau thời gian chinh chiến và công tác tại Thái Lan hậu đăng quang Miss Grand, chiều 10/1, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất trong niềm hân hoan của fan hâm mộ và người thân, bạn bè. 

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Thùy Tiên đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Internet

Đến tối cùng ngày, chị gái Đặng Thu Thảo - Đặng Thùy Trang bất ngờ có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Cô có những câu từ vô cùng gay gắt được cho là mỉa mai Thùy Tiên và những người đi đón nàng hậu tại sân bay.

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Chị gái của Đặng Thu Thảo có liền tù tì 2 bài đăng được cho là 'cà khịa', mỉa mai Thùy Tiên - Ảnh chụp màn hình

 

Theo đó, Đặng Thùy Trang mỉa mai, cho rằng vương miện "ai đó" mang về nước được bày bán tràn lan, mua dễ như ở chợ An Đông. Thậm chí chị gái của hoa hậu đại dương còn không quên "cà khịa" đoàn người đi đón Thùy Tiên ở sân bay. Thùy Trang viết: "Tụ tập cho đông rồi mang Covi về cho mẹ". 

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Chị gái Đặng Thu Thảo và Thùy Tiên vướng ồn ào gây bão MXH - Ảnh: Internet

Mặc dù không trực tiếp nhắc tên Thùy Tiên, song dòng trạng thái của chị gái Đặng Thu Thảo khiến cư dân mạng liên tục thả phẫn nộ vì cho rằng người cô nói đến không ai khác chính là Thùy Tiên. Bởi trước đó, cả hai vướng vào ồn ào nợ nần dai dẳng. Cụ thể, lùm xùm bắt đầu rộ lên từ tháng 5/2019. Theo đó, Thùy Trang tố Thùy Tiên nợ 1,5 tỷ nhưng trốn tránh không trả, thậm chí xé giấy nợ.

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Thùy Tiên vừa mang vương miện về nước, Thùy Trang đã 'cà khịa' rùm beng cõi mạng - Ảnh: Internet

Về phía mình, Thùy Tiên cho biết đã ký vào văn bản vay nợ nhưng chưa từng nhận được số tiền như chị gái Đặng Thu Thảo tố.

Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức về tới Việt Nam, hé lộ việc làm đầu tiên khi về nước

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