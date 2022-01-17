Bạn thân Ngọc Trinh gây 'xôn xao' vì bị tố là 'trà xanh': Người táo bạo khoe thân, người hay thích nói đạo lý khiến CĐM 'ngán ngẩm'

Hậu trường 17/01/2022 13:31

Quỳnh Thư và Linh Chi chính là 2 chân dài bị tố là “người thứ ba”, điểm chung là rất thân thiết với Ngọc Trinh, cũng từng là gà cưng của Vũ Khắc Tiệp.

Quỳnh Thư bị tố là "người thứ ba" chen vào cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh

Bạn thân Ngọc Trinh gây 'xôn xao' vì bị tố là 'trà xanh': Người táo bạo khoe thân, người hay thích nói đạo lý khiến CĐM 'ngán ngẩm' - Ảnh 1

Quỳnh Thư được CĐM ví như 'nữ hoàng đạo lý' khi liên tục nói bóng gió đầy ẩn ý trên trang cá nhân để thanh minh cho bản thân khi đang bị tố là 'tiểu tam'. Cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội nhưng nữ chính trong vai 'người thứ ba' này vẫn bình thản xem như đó là lẽ thường tình.

Bạn thân Ngọc Trinh gây 'xôn xao' vì bị tố là 'trà xanh': Người táo bạo khoe thân, người hay thích nói đạo lý khiến CĐM 'ngán ngẩm' - Ảnh 2

Quỳnh Thư cùng với Ngọc Trinh ở một sự kiện.

Bạn thân Ngọc Trinh gây 'xôn xao' vì bị tố là 'trà xanh': Người táo bạo khoe thân, người hay thích nói đạo lý khiến CĐM 'ngán ngẩm' - Ảnh 3

Từng là gà cưng của vũ Khắc Tiệp.

Bạn thân Ngọc Trinh gây 'xôn xao' vì bị tố là 'trà xanh': Người táo bạo khoe thân, người hay thích nói đạo lý khiến CĐM 'ngán ngẩm' - Ảnh 4

Gu thời trang nóng bỏng của Quỳnh Thư.

Bạn thân Ngọc Trinh gây 'xôn xao' vì bị tố là 'trà xanh': Người táo bạo khoe thân, người hay thích nói đạo lý khiến CĐM 'ngán ngẩm' - Ảnh 5

Quỳnh Thư bị bắt gặp hẹn hò với thiếu gia Đức Phạm.

Thời gian gần đây, chia sẻ với truyền thông Diệp Lâm Anh xác nhận cô và thiếu gia Đức Phạm đã đường ai nấy đi. Dù chưa chính thức ly hôn nhưng Diệp Lâm Anh đã dọn khỏi nhà chồng và sắp xếp lại cuộc sống mới.

Diệp Lâm Anh thừa nhận hai vợ chồng đã rạn nút tình cảm từ lâu và, sự xuất hiện công khai của "người thứ 3" như giọt nước tràn ly khiến Diệp Lâm Anh không thể chịu đựng được nữa. Cô xác nhận người thứ 3 chính là nữ diễn viên xuất hiện với chồng cũ trong những hình ảnh, clip lan truyền ầm ĩ trên mạng xã hội suốt nhiều ngày qua. 

Linh Chi dính ồn ào "trà xanh" cướp Lâm Vinh Hải từ tay dancer Lý Minh Châu

Linh Chi từng là một trong những "gà cưng" của "ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp và rất thân thiết với Ngọc Trinh. Linh Chi khiến cộng đồng mạng ngã ngửa khi chen vào cuộc hôn nhân của Lâm Vinh Hải và vợ cũ dancer Lý Minh Châu.

Bạn thân Ngọc Trinh gây 'xôn xao' vì bị tố là 'trà xanh': Người táo bạo khoe thân, người hay thích nói đạo lý khiến CĐM 'ngán ngẩm' - Ảnh 6

Linh Chi cũng là chị em thân thiết với nữ hoàng nội y.

Bạn thân Ngọc Trinh gây 'xôn xao' vì bị tố là 'trà xanh': Người táo bạo khoe thân, người hay thích nói đạo lý khiến CĐM 'ngán ngẩm' - Ảnh 7

Linh Chi luôn xuất hiện với phong cách thời trang sexy, nóng bỏng.

Linh Chi rất ít khi xuất hiện ở các sự kiện Vbiz nhưng xét về phong cách thời trang khoe thân táo bạo thì không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz Việt.

Bạn thân Ngọc Trinh gây 'xôn xao' vì bị tố là 'trà xanh': Người táo bạo khoe thân, người hay thích nói đạo lý khiến CĐM 'ngán ngẩm' - Ảnh 8

Hiện tại Lâm Vinh Hải và Linh Chi vẫn đang chung sống hạnh phúc với nhau.

Ảnh: FBNV, Internet.

Không cần 'hở bạo' Hoa hậu Thùy Tiên vẫn cuốn hút nhờ thần thái 'sang chảnh' ngút ngàn, bộ trang phục được CĐM khen 'nức nở'

Không cần 'hở bạo' Hoa hậu Thùy Tiên vẫn cuốn hút nhờ thần thái 'sang chảnh' ngút ngàn, bộ trang phục được CĐM khen 'nức nở'

Sau khi trở về Việt Nam Thùy Tiên hạn chế diện đồ hở, xuất hiện với những trang phục kín đáo nhưng vẫn khéo khoe thân hình gợi cảm khiến cộng đồng mạng tấm tắc khen ngợi.

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Từ khóa:   Quỳnh Thư tiểu tam Vbiz 24h sao Việt

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