Bố mẹ Thùy Tiên trẻ trung dù đang ở tuổi trung niên, CĐM xuýt xoa 'Miss Grand hưởng trọn nhan sắc thượng thừa'!

Hậu trường 14/01/2022 09:56

Bố mẹ của Tân Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên sở hữu vẻ ngoài cực phẩm và trẻ trung ở tuổi trung niên.

Vào tối 4/12, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (sinh năm 1998) đã xuất sắc đăng quang Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) trong niềm hân hoan của khán giả trong và ngoài nước.

Bố mẹ Thùy Tiên trẻ trung dù đang ở tuổi trung niên, CĐM xuýt xoa 'Miss Grand hưởng trọn nhan sắc thượng thừa'! - Ảnh 1

Tại vòng chung kết Hoa hậu Hòa bình quốc tế diễn ra tại Thái Lan, cô gái sở hữu chiều cao 1,71m đã ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng giao tiếp tốt.

Sau khi đăng quang những động thái của Thùy Tiên gây sự thu hút lớn với người hâm mộ đặc biệt là những tấm ảnh chụp cùng bố mẹ được cộng đồng mạng "đào" lại. Gây nháo nhào mạng xã hội vừa qua có lẽ là bố và mẹ của Thùy Tiên vì dù ở tuổi trung niên nhưng vẫn rất trẻ trung..

Bố mẹ Thùy Tiên trẻ trung dù đang ở tuổi trung niên, CĐM xuýt xoa 'Miss Grand hưởng trọn nhan sắc thượng thừa'! - Ảnh 2

Thùy Tiên chụp ảnh cùng bố lúc nhỏ.

Bố mẹ Thùy Tiên trẻ trung dù đang ở tuổi trung niên, CĐM xuýt xoa 'Miss Grand hưởng trọn nhan sắc thượng thừa'! - Ảnh 3

 Ông Ti Ti chuẩn bị ổ bánh đặc biệt, kèm bức ảnh đăng quang để tặng cho con gái.

Bố mẹ Thùy Tiên trẻ trung dù đang ở tuổi trung niên, CĐM xuýt xoa 'Miss Grand hưởng trọn nhan sắc thượng thừa'! - Ảnh 4

Đã ngoài 40 tuổi nhưng ông Nguyễn Thúc Ti Ti – bố Thùy Tiên vẫn giữ được phong độ.

Bố mẹ Thùy Tiên trẻ trung dù đang ở tuổi trung niên, CĐM xuýt xoa 'Miss Grand hưởng trọn nhan sắc thượng thừa'! - Ảnh 5

Mỗi cuộc thi mà Thùy Tiên tham gia, ông Ti Ti luôn đồng hành và ủng hộ nàng Hậu.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, bên cạnh nhan sắc "vượt thời gian" của bố, thì nét đẹp của mẹ Thùy Tiên cũng "không phải dạng vừa" Mẹ nàng Hậu trong vô cùng tươi tắn và sở hữu làn da trắng mịn.

Bố mẹ Thùy Tiên trẻ trung dù đang ở tuổi trung niên, CĐM xuýt xoa 'Miss Grand hưởng trọn nhan sắc thượng thừa'! - Ảnh 6

Bà Phạm Thị Gấm mẹ của nàng Hậu.

Bố mẹ Thùy Tiên trẻ trung dù đang ở tuổi trung niên, CĐM xuýt xoa 'Miss Grand hưởng trọn nhan sắc thượng thừa'! - Ảnh 7

Thùy Tiên và mẹ rất thân thiết với nhau trong cuộc sống. 

Bố mẹ Thùy Tiên trẻ trung dù đang ở tuổi trung niên, CĐM xuýt xoa 'Miss Grand hưởng trọn nhan sắc thượng thừa'! - Ảnh 8

Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng mẹ Thùy Tiên nhìn vẫn rất trẻ trung.

Loạt ảnh này đang gây "bão" trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, mọi người phải đồng tình công nhận đối với bố mẹ nàng Hậu một điều "tuổi tác chỉ là con số", hàng chục năm vẫn giữ được nét trẻ trung.

Sau hàng loạt hình ảnh của bố mẹ Thùy Tiên xuất hiện trên mạng xã hội gần đây, khiến cho cộng đồng mạng phải gật đầu công nhận nhan sắc của nàng Hậu chính là được thừa hưởng nét đẹp từ gia đình.

Ảnh: Tổng hợp, Internet

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