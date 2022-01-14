Bố mẹ của Tân Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên sở hữu vẻ ngoài cực phẩm và trẻ trung ở tuổi trung niên.
- Thùy Tiên nói 1 câu nghe nổi da gà về loạt lời đàm tiếu, netizen khẳng định "chắc ai đó sẽ nhột"
- Hậu bị nghi đá xéo Thùy Tiên mua giải, chị gái Đặng Thu Thảo tiếp tục 'cà khịa' màn diễu hành trên phố của nàng hậu bằng từ ngữ 'kém duyên'
Vào tối 4/12, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (sinh năm 1998) đã xuất sắc đăng quang Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) trong niềm hân hoan của khán giả trong và ngoài nước.
Tại vòng chung kết Hoa hậu Hòa bình quốc tế diễn ra tại Thái Lan, cô gái sở hữu chiều cao 1,71m đã ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng giao tiếp tốt.
Sau khi đăng quang những động thái của Thùy Tiên gây sự thu hút lớn với người hâm mộ đặc biệt là những tấm ảnh chụp cùng bố mẹ được cộng đồng mạng "đào" lại. Gây nháo nhào mạng xã hội vừa qua có lẽ là bố và mẹ của Thùy Tiên vì dù ở tuổi trung niên nhưng vẫn rất trẻ trung..
Vẫn chưa dừng lại ở đó, bên cạnh nhan sắc "vượt thời gian" của bố, thì nét đẹp của mẹ Thùy Tiên cũng "không phải dạng vừa" Mẹ nàng Hậu trong vô cùng tươi tắn và sở hữu làn da trắng mịn.
Loạt ảnh này đang gây "bão" trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, mọi người phải đồng tình công nhận đối với bố mẹ nàng Hậu một điều "tuổi tác chỉ là con số", hàng chục năm vẫn giữ được nét trẻ trung.
Sau hàng loạt hình ảnh của bố mẹ Thùy Tiên xuất hiện trên mạng xã hội gần đây, khiến cho cộng đồng mạng phải gật đầu công nhận nhan sắc của nàng Hậu chính là được thừa hưởng nét đẹp từ gia đình.
Ảnh: Tổng hợp, Internet