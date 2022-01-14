Quỳnh Thư có động thái mới đầy triết lý sau khi dính lùm xùm 'trà xanh', ẩn ý 'kẻ xấu xa thì dù có lấp liếm cỡ nào cũng có ngày bị lộ'

Quỳnh Thư đã có những động thái đầu tiên trên mạng xã hội sau khi Diệp Lâm Anh xác nhận chuyện chồng cô ngoại tình với nữ người mẫu.
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Sáng ngày 13/1, Diệp Lâm Anh đã chính thức xác nhận với giới truyền thông báo chí về cuộc hôn nhân của mình với thiếu gia Đức Phạm đã đặt dấu chấm hết. Nguyên nhân khiến cô không còn sức chịu đựng và không muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình của mình một phần là vì có "trà xanh" chen và, người thứ ba được chính nữ diễn viên xác định là Q.T, người bị cư dân mạng réo tên suốt nhiều ngày qua.
Đến hôm nay 14/1 Quỳnh Thư đã có những động thái đáp trả đầy ẩn ý khi chia sẻ lại kỷ niệm đi sự kiện vào 3 năm trước cùng dòng trạng thái: "Người càng nổi tiếng, càng thành công thì càng biết điều và dễ thương".
Tiếp đó là dòng trạng thái đầy triết lý sâu xa cùng loạt ảnh mới kèm dòng trạng thái: "Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc!". Câu nói này ngụ ý người ngay thẳng thì không cần thanh minh gì, mọi người sẽ hiểu. Kẻ xấu xa thì dù có lấp liếm cỡ nào cũng có ngày bị lộ.
Từ ngày dính lùm xùm "trà xanh" Quỳnh Thư vẫn giữ im lặng, không đả động gì đến ồn ào này, chỉ nói bóng gió về đạo đức, tư cách con người. Tuy nhiên, cô lại hạn chế tính năng bình luận mặc dù "tâm bão" người thứ ba vẫn chưa hạ nhiệt, động thái của Quỳnh Thư vẫn thu hút được nhiều sự quan tâm.