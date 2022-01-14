Quỳnh Thư có động thái mới đầy triết lý sau khi dính lùm xùm 'trà xanh', ẩn ý 'kẻ xấu xa thì dù có lấp liếm cỡ nào cũng có ngày bị lộ'

Sáng ngày 13/1, Diệp Lâm Anh đã chính thức xác nhận với giới truyền thông báo chí về cuộc hôn nhân của mình với thiếu gia Đức Phạm đã đặt dấu chấm hết. Nguyên nhân khiến cô không còn sức chịu đựng và không muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình của mình một phần là vì có "trà xanh" chen và, người thứ ba được chính nữ diễn viên xác định là Q.T, người bị cư dân mạng réo tên suốt nhiều ngày qua.

Đến hôm nay 14/1 Quỳnh Thư đã có những động thái đáp trả đầy ẩn ý khi chia sẻ lại kỷ niệm đi sự kiện vào 3 năm trước cùng dòng trạng thái: "Người càng nổi tiếng, càng thành công thì càng biết điều và dễ thương".