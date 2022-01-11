Quỳnh Thư bị chê kém sang khi clip diện bikini nhảy múa ưỡn ẹo trên du thuyền cùng hội bạn thân bị 'đào' lại

Quỳnh Thư đang là cái tên bị réo gọi nhiều nhất khi hôn nhân của Diệp Lâm Anh gặp trục trặc

Đang là nhân vật bị cho là “Tuesday” giật chồng Diệp Lâm Anh nên mọi động thái của Quỳnh Thư đều được cư dân mạng sát sao. Không chỉ hóng, mà netizen còn “đào mộ” lại clip trước đây của “tiểu tam” này.

Đoạn clip ghi lại cảnh Quỳnh Thư mặc bộ bikini màu bạc không thể nhỏ hơn, nhảy múa ưỡn ẹo và không ngừng lắc vòng 3 mẩy thật mẩy của mình cùng hội bạn thân trên du thuyền bất ngờ bị cư dân mạng lục lại. Được biết, clip này đã được quay từ năm 2020.

Sở hữu body thon gọn lại còn từng xuất thân là người mẫu nên mọi spotlight đều dồn vào 3 vòng của Quỳnh Thư.

Tuy nhiên, trái với sự khen ngợi, hàng loạt ý kiến cho rằng Quỳnh Thư chọn bikini quá bé so với chỉ số cơ thể. Thậm chí, antifan còn mỉa mai nữ diễn viên lên đồ uốn éo sexy nhưng nhìn lại cực kém sang và phản cảm: “Đây có phải là cô gái ngày ấy nổi vì thân hình size L mặc bikini size S không mọi người?”.

Quỳnh Thư bị chê kém sang khi nhảy ưỡn ẹo trên du thuyền trong bộ bikini bé xíu

Một số netizen cũng để lại bình luận so sánh Quỳnh Thư với Diệp Lâm Anh: “Hic, nhìn kém sang thật sự”; “Mình không thấy đẹp hơn Diệp Lâm Anh”; “Nhìn Diệp Lâm Anh ở một đẳng cấp khác hẳn luôn”…

Hiện Quỳnh Thư đang là nhân vật bị cộng đồng mạng chỉ trích thậm tệ vì nghi chính là "tiểu tam" giật chồng Diệp Lâm Anh. Suốt thời gian vợ chồng Diệp Lâm Anh rộ tin rạn nứt, loạt "hint" hẹn hò bí mật của Quỳnh Thư và thiếu gia Đức Phạm cũng bất ngờ bị khui ra và lan nhanh trên mạng xã hội.

Mới đây nhất, “team qua đường” cũng khui đoạn clip ghi lại cảnh ai đó giống với Quỳnh Thư đi du hí với Đức Phạm tại Phú Quốc, khi túi hiệu và giày cô gái trong clip rất giống với Quỳnh Thư từng khoe cách đó mấy hôm.

Quỳnh Thư còn vướng nghi vấn đi du hí Phú Quốc cùng Đức Phạm ngay khi Diệp Lâm Anh vừa dọn ra khỏi nhà chồng

Sau khi vợ chồng Diệp Lâm Anh đều lên tiếng xác nhận ly thân, Quỳnh Thư vẫn chưa lên tiếng làm rõ thực hư chuyện hẹn hò Đức Phạm. Tuy nhiên, trước đó, cô từng ẩn ý khẳng định: "Với tôi, trên 1 trận đấu tình trường, người nào không được yêu thì là người thứ 3". Với phát ngôn về người thứ 3 này, Quỳnh Thư càng khiến cư dân mạng phẫn nộ và hứng chịu chỉ trích của dư luận.

Quỳnh Thư bị cư dân mạng chỉ trích vì phát ngôn người thứ 3 gây phẫn nộ