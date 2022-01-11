Chia sẻ 4 nỗi sợ của đàn ông khi yêu giữa lùm xùm cặp kè chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đang ám chỉ điều gì?

Vướng nghi vấn là “tiểu tam” phá hỏng hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia, Quỳnh Thư chia sẻ 4 nỗi sợ của đàn ông khi yêu, câu chốt hạ ám chỉ điều gì mà thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Thay vì lên tiếng làm rõ mình có phải “trà xanh” xen vào tổ ấm của Diệp Lâm Anh hay không thì bạn thân của Ngọc Trinh – người mẫu nội y Quỳnh Thư lại có động thái lấp lửng cho netizen đồn đoán. Cụ thể, tối 10/1 trên trang Facebook của mình, nữ diễn viên Quỳnh Thư chia sẻ 4 nỗi sợ, lo lắng của người đàn ông trong khi yêu được lấy từ lời thoại của một bộ phim. "Anh sợ lắm. Anh sợ em bị đói. Anh sợ em bị lạnh. Anh sợ em bị người khác bắt nạt. Anh sợ anh sẽ không bao giờ tìm được em nữa".

Story chia sẻ 4 nỗi sợ của đàn ông khi yêu, câu cuối Quỳnh Thư muốn nói tới ai? Story này của Quỳnh Thư nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không biết Quỳnh Thư đang ẩn ý tới ai hay có mục đích gì nhưng động thái này của nữ diễn viên, nhất là câu cuối “Anh sợ anh sẽ không bao giờ tìm được em nữa” là đang ám chỉ điều gì khiến netizen vô cùng tò mò.

Quỳnh Thư đang là cái tên hot nhất mạng xã hội vì vướng lùm xùm là người thứ 3 Sau khi thông tin Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân gặp trục trặc trong hôn nhân và không thể cứu vãn được thì Quỳnh Thư đang là cái tên hot nhất mạng xã hội khi liên tục bị bắt gặp thân mật với Đức Phạm. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô đăng đàn kiểu úp mở khiến cư dân mạng “lần mò” ẩn ý. Trước đây, giữa lúc drama hôn nhân của Diệp Lâm Anh đang cao trào vì người mẫu họ Diệp dọn ra khỏi nhà chồng, thì Quỳnh Thư cũng đăng bộ ảnh nội y táo bạo kèm dòng nhắn gửi ai đó: “Cảm ơn anh vì tất cả!” cùng biểu tượng trái tim đi kèm. Trước đây Quỳnh Thư cũng đăng ảnh ẩn ý cảm ơn ai đó giữa lúc drama sóng gió hôn nhân gia đình Diệp Lâm Anh đang cao trào Mới đây, Quỳnh Thư cũng vướng nghi vấn đang du hí cùng chồng Diệp Lâm Anh tại Phú Quốc ngay khi Diệp Lâm Anh vừa dọn ra ở riêng. Hiện tại, Quỳnh Thư vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin nào, mọi động thái của cô đều được cư dân mạng quan tâm. Quỳnh Thư không chính thức lên tiếng về mối quan hệ của mình với chồng Diệp Lâm Anh

Trong lúc ly thân Diệp Lâm Anh, “team qua đường” bắt gặp Đức Phạm du hí Phú Quốc với Quỳnh Thư Trong lúc đang là tâm điểm chú ý của dư luận, lại lộ loạt ảnh làm dấy lên nghi vấn chồng cũ của Diệp Lâm Anh du hí cùng “tiểu tam” Quỳnh Thư tại Phú Quốc.

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