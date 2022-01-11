Chia sẻ 4 nỗi sợ của đàn ông khi yêu giữa lùm xùm cặp kè chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đang ám chỉ điều gì?

Hậu trường 11/01/2022 11:19

Vướng nghi vấn là “tiểu tam” phá hỏng hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia, Quỳnh Thư chia sẻ 4 nỗi sợ của đàn ông khi yêu, câu chốt hạ ám chỉ điều gì mà thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Thay vì lên tiếng làm rõ mình có phải “trà xanh” xen vào tổ ấm của Diệp Lâm Anh hay không thì bạn thân của Ngọc Trinh – người mẫu nội y Quỳnh Thư lại có động thái lấp lửng cho netizen đồn đoán.

Cụ thể, tối 10/1 trên trang Facebook của mình, nữ diễn viên Quỳnh Thư chia sẻ 4 nỗi sợ, lo lắng của người đàn ông trong khi yêu được lấy từ lời thoại của một bộ phim. "Anh sợ lắm. Anh sợ em bị đói. Anh sợ em bị lạnh. Anh sợ em bị người khác bắt nạt. Anh sợ anh sẽ không bao giờ tìm được em nữa".

Chia sẻ 4 nỗi sợ của đàn ông khi yêu giữa lùm xùm cặp kè chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đang ám chỉ điều gì? - Ảnh 1

 Story chia sẻ 4 nỗi sợ của đàn ông khi yêu, câu cuối Quỳnh Thư muốn nói tới ai?

Story này của Quỳnh Thư nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không biết Quỳnh Thư đang ẩn ý tới ai hay có mục đích gì nhưng động thái này của nữ diễn viên, nhất là câu cuối “Anh sợ anh sẽ không bao giờ tìm được em nữa” là đang ám chỉ điều gì khiến netizen vô cùng tò mò.

Chia sẻ 4 nỗi sợ của đàn ông khi yêu giữa lùm xùm cặp kè chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đang ám chỉ điều gì? - Ảnh 2

 Quỳnh Thư đang là cái tên hot nhất mạng xã hội vì vướng lùm xùm là người thứ 3

Sau khi thông tin Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân gặp trục trặc trong hôn nhân và không thể cứu vãn được thì Quỳnh Thư đang là cái tên hot nhất mạng xã hội khi liên tục bị bắt gặp thân mật với Đức Phạm.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô đăng đàn kiểu úp mở khiến cư dân mạng “lần mò” ẩn ý. Trước đây, giữa lúc drama hôn nhân của Diệp Lâm Anh đang cao trào vì người mẫu họ Diệp dọn ra khỏi nhà chồng, thì Quỳnh Thư cũng đăng bộ ảnh nội y táo bạo kèm dòng nhắn gửi ai đó: “Cảm ơn anh vì tất cả!” cùng biểu tượng trái tim đi kèm.

Chia sẻ 4 nỗi sợ của đàn ông khi yêu giữa lùm xùm cặp kè chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đang ám chỉ điều gì? - Ảnh 3

 Trước đây Quỳnh Thư cũng đăng ảnh ẩn ý cảm ơn ai đó giữa lúc drama sóng gió hôn nhân gia đình Diệp Lâm Anh đang cao trào

Mới đây, Quỳnh Thư cũng vướng nghi vấn đang du hí cùng chồng Diệp Lâm Anh tại Phú Quốc ngay khi Diệp Lâm Anh vừa dọn ra ở riêng. Hiện tại, Quỳnh Thư vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin nào, mọi động thái của cô đều được cư dân mạng quan tâm.

Chia sẻ 4 nỗi sợ của đàn ông khi yêu giữa lùm xùm cặp kè chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đang ám chỉ điều gì? - Ảnh 4

 Quỳnh Thư không chính thức lên tiếng về mối quan hệ của mình với chồng Diệp Lâm Anh

Trong lúc ly thân Diệp Lâm Anh, “team qua đường” bắt gặp Đức Phạm du hí Phú Quốc với Quỳnh Thư

Trong lúc ly thân Diệp Lâm Anh, “team qua đường” bắt gặp Đức Phạm du hí Phú Quốc với Quỳnh Thư

Trong lúc đang là tâm điểm chú ý của dư luận, lại lộ loạt ảnh làm dấy lên nghi vấn chồng cũ của Diệp Lâm Anh du hí cùng “tiểu tam” Quỳnh Thư tại Phú Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Quỳnh Thư Diệp Lâm Anh Quỳnh Thư trà xanh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 32 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 2 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?