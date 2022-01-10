Từ lùm xùm của Quỳnh Thư, Kiều Thanh bị 'đào' lại phát ngôn người thứ 3 gây sốc

Sau lần bị phát hiện thân mật cùng chồng của Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư càng khiến netizen tin chắc rằng cô là “Tuesday” chen chân vào mối quan hệ vợ chồng của Diệp Lâm Anh và Đức Phạm. Cũng vì lùm xùm này mà đề tài “tiểu tam” một lần nữa gây chấn động mạng xã hội.

Cụ thể, trong một buổi xuất hiện trước truyền thông, Kiều Thanh từng nói: "Tôi tự hào vì là người thứ 3, hãy sống như tôi. Người thứ 3 thiệt thòi lắm, người vợ thực ra không thiệt thòi bằng người thứ 3 đâu". Phát ngôn của nữ diễn viên “Phía trước là bầu trời” khiến không ít bộ phận cư dân mạng phẫn nộ, không thể tin được một NSƯT lại có thể có quan điểm và phát ngôn về thân phận của “trà xanh” gây sốc như vậy.

Cách đây 1 năm, một diễn viên showbiz tạo nên làn sóng "khẩu chiến" dữ dội khi công khai thừa nhận là người thứ 3 và còn có phát ngôn sốc. Không chỉ ngang nhiên nói về thân phận "vợ lẽ" như một niềm tự hào, Kiều Thanh còn gây bức xúc khi cổ súy cho lối sống mà cả xã hội tẩy chay.

Nữ diễn viên không ngại ngần khẳng định mình là người thứ 3 và cho rằng "chính thất" không hề thiệt thòi bằng "tiểu tam"

Không chỉ thế, khi nói về "chính thất", Kiều Thanh từng thẳng thắn nhấn mạnh: "Chị ấy yêu thương và thần tượng Thanh. Chị ấy vẫn làm tròn bổn phận dâu con, nghĩa vụ với gia đình chồng Thanh, nhưng thực ra chồng là của riêng Thanh, anh chị ấy chỉ là trên danh nghĩa thôi".

Phát ngôn của Kiều Thanh làm dấy lên làn sóng tranh cãi, nhất là sau lùm xùm của Quỳnh Thư

Ngay sau phát ngôn này, Kiều Thanh còn bị cho rằng không xứng đáng với danh hiệu NSƯT và nhiều khán giả đã đòi tước bỏ danh hiệu này đối với cô.

Nhiều khán giả đòi tước bỏ danh hiệu NSƯT của nữ diễn viên sau phát ngôn gây phẫn nộ về "trà xanh"

Trước những lùm xùm này, Kiều Thanh tiếp tục lên tiếng giải thích: "Tôi chấp nhận mọi việc. Vì tôi không phải là người giỏi che đậy. Đã có tin đồn, tôi là mẹ đơn thân nhưng không phải. Tôi vẫn sống với chồng con của mình. Chỉ là chúng tôi chưa làm đám cưới. Tôi là người thứ ba nhưng không có nghĩa tôi là người cướp hạnh phúc của ai. Tôi và anh ấy trước khi đến với nhau thì có 6 năm quen nhau nên rất hiểu hoàn cảnh của nhau. Anh ấy và vợ cũng đã không còn hạnh phúc".

Kiều Thanh không hề đoái hoài gì tới dư luận và tự cho rằng mình là người tâm lý, hiểu chồng

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, nhưng nữ diễn viên vẫn bộc bạch rằng cô không có lý do gì để bao biện cho hành động của mình. Cô cũng tự tin rằng mình là người tâm lý, đặc biệt hiểu chồng và có thể đi cùng anh đến hết đời.