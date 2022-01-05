Quỳnh Thư diện nội y ren xuyên thấu khoe đường cong gợi cảm hết nấc sau sóng gió 'tiểu tam'

Sau scandal tin đồn tình ái với thiếu gia Nghiêm Đức (chồng Diệp Lâm Anh), Quỳnh Thư có màn khoe thân siêu cấp nóng bỏng. Mở màn đầu năm, thay vì e ấp, dịu dàng trong những trang phục truyền thống thì bạn thân Ngọc Trinh chọn cho mình đồ lót ren xuyên thấu siêu gợi cảm.

Không cần trang điểm cầu kỳ, chỉ với một lớp make up sương sương cùng căn phòng trắng, Quỳnh Thư vẫn nổi bần bật qua lớp nội y ren xuyên thấu. Nàng mẫu đẹp mong manh và quyến rũ hết nấc với 3 vòng nuột nà đâu ra đấy khiến người xem mãn nhãn. Không chỉ vậy bộ nội y ren vô cùng táo bạo và “chiến” của mỹ nhân gốc Huế khiến các fan phải đổ rạp trước nhan sắc cũng như body sexy hết nấc này của cô nàng.

Trước đây, Quỳnh Thư khiến khán giả khá bất ngờ khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế với vóc dáng khá đô con. Ngoài màn đấm bốc như tấu hài mà không bận tâm nhiều đến kỹ thuật, khán giả vô cùng ngạc nhiên về diện mạo kém lung linh của Quỳnh Thư khác hẳn những hình ảnh nuột nà thường thấy. Ngay từ giây phút xuất hiện trên sàn đấu boxing khi có trận so gang với diễn viên Cao Thái Hà, fan hâm mộ suýt không nhận ra cô bởi vóc dáng đô con cùng bắp tay to gần gấp đôi đối thủ.

Vóc dáng đô con với bắp tay to của Quỳnh Thư khiến nhiều fan ngỡ ngàng

Với nỗ lực giảm cân và tập luyện không ngừng nghỉ, cựu người mẫu nội y từng tập rất nhiều bộ môn như ballet, yoga, sexy dance, đánh golf hay gym để vóc dáng thêm săn chắc và khỏe khoắn. Hiện tại, nàng mẫu sinh năm 1989 đạt được sắc vóc chuẩn với số đo ba vòng 85 – 62 – 93 cm đáng mơ ước.

Số đo ba vòng 85-62-93 siêu nuột nà của mẫu nội y Quỳnh Thư khiến ai cũng đổ rạp

Là cái tên vướng vào nhiều lùm xùm tình ái với người mẫu Doãn Tuấn (chồng cũ Quỳnh Nga), cầu thủ Tiến Linh hay mới đây nhất là Nghiêm Đức (chồng Diệp Lâm Anh) cùng phát ngôn gây sốc "Người nào không được yêu là người thứ 3", ​​​​​cô từng khẳng định không muốn vội vàng trong tình yêu, dù đã qua tuổi 30.

Sau tất cả lùm xùm, trái với suy nghĩ của nhiều người, Quỳnh Thư không chọn sống kín tiếng mà hoạt động thường xuyên trên mạng xã hội. Nếu bộ ảnh “Mãi mãi tuổi đôi mươi” mang đến sự e ấp, thanh thuần nhưng không kém phần gợi cảm trong bộ nội y ren trắng xuyên thấu thì trước đây những người theo dõi cô đã quá quen mắt với những màn khoe thân vô cùng nóng bỏng và táo bạo khác. Điển hình là khi chân dài cho "thả xích" bộ ảnh "thả rông" phô diễn vòng 1 căng tràn, quyến rũ trong trang phục vest đen lịch lãm.





Bộ ảnh thả rông vòng 1 đầy táo bạo trước đây của Quỳnh Thư

Nhiều người còn hài hước cho rằng có vẻ cứ mỗi lần vướng lùm xùm tình cảm, Quỳnh Thư lại tái xuất và độ hở bạo tăng lên nhiều hơn khiến dân tình “bỏng mắt”.