Quỳnh Thư ẩn ý viết lời ngọt ngào gửi tới ai đó 'cảm ơn anh vì tất cả' giữa lúc Diệp Lâm Anh bị đồn đã dọn ra khỏi nhà chồng

Tối ngày 8/1, Cao Thái Sơn gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tụ họp cùng Diệp Lâm Anh và status ngầm xác nhận cựu siêu mẫu đã ly hôn: "Chào mừng hội độc thân… và thân toàn độc… và đẹp".

Những ngày qua, ồn ào Diệp Lâm Anh rạn nứt với chồng thiếu gia Nghiêm Đức thu hút sự quan tâm của dư luận. Dù đã lên tiếng phủ nhận chuyện ly hôn nhưng mới đây, Diệp Lâm Anh được cho là đã dọn khỏi biệt thự của nhà chồng.

Giữa lúc cộng đồng mạng liên tục thắc mắc thì mới đây, Quỳnh Thư lại có động thái vui vẻ, hạnh phúc khi gửi lời cám ơn tới ai đó.

Trên trang cá nhân, chân dài bị đồn là tiểu tam chen chân vào hạnh phúc của Diệp Lâm Anh viết: "Cảm ơn anh vì tất cả!". Đăng kèm theo đó, chân dài 8X còn dán sticker trái tim như ẩn ý muốn gửi tới người nào đó rất quan trọng với cô.

"Tình địch" Quỳnh Thư có động thái gửi lời ngọt ngào tới ai đó.

Cách đây vài ngày, Diệp Lâm Anh chia sẻ ảnh chụp không gian nhà không phải nhà chồng khiến netizen vô cùng thắc mắc. Trước đó, vào đầu tháng 11/2021, chồng Diệp Lâm Anh bị chụp ảnh bước ra từ nhà của một cô gái được cho là Quỳnh Thư và có hành động thân mật.

Diệp Lâm Anh đăng ảnh căn hộ mới không giống biệt thự mặt đất ở nhà chồng.

Dù không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận điều gì, nhưng Quỳnh Thư lại tuyên bố: "Đối với tôi người nào mà không được yêu thì đó mới là người thứ 3". Câu nói của Quỳnh Thư đã gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng.

Ồn ào giữa Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư vẫn chưa kết thúc.