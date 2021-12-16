Hậu sóng gió hôn nhân, Diệp Lâm Anh hở bạo khoe vòng một ngồn ngộn cùng visual gây sốc bên hot mom 3 con

Như để chứng minh thêm mối quan hệ hôn nhân bền vững, cặp đôi đã cùng nhau xuất hiện trong tiệc sinh nhật của mẹ chồng quyền lực khiến netizen cho rằng cả hai đã "gương vỡ lại lành". Được mẹ đại gia Nghiêm Đức ra mặt bảo vệ nên Diệp Lâm Anh thoải mái tận hưởng cuộc sống "chanh sả", vui vẻ và quyết không nhắc nhiều đến chuyện đời tư.

Diệp Lâm Anh kết hôn với doanh nhân Đức Phạm vào tháng 5/2018. Sau 3 năm chung sống, Diệp Lâm Anh sinh cho ông xã 2 nhóc tì, "đủ nếp đủ tẻ". Cả 2 bé đều sở hữu ngoại hình giống bố. Cuối tháng 8 vừa qua, tin đồn nữ diễn viên và chồng ly hôn rộ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày, người đẹp đã lên tiếng phủ nhận tin đồn thất thiệt: "Hiện tại cuộc sống của mình diễn ra bình thường và mọi chuyện vẫn tốt đẹp".

Duy trì tinh thần rạng rỡ sau biến cố hôn nhân, bà mẹ 2 con ngày càng thăng hạng nhân sắc thấy rõ cùng vóc dáng sexy cuốn hút. Vốn dĩ là mỹ nhân chuộng phong cách sexy, thường xuyên phô diễn 3 vòng đâu ra đấy trong những bộ váy bó sát nay Diệp Lâm Anh tăng "level" hở bạo lên mấy bậc.

Visual đỉnh cao cùng thần thái ngút ngàn của bà mẹ 2 con

Mới đây phu nhân hào môn khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ khi vừa thực hiện bộ ảnh mừng Noel trưng trổ vòng eo nhỏ xíu và ngực căng đầy ngồn ngộn chẳng khác chi hội gái đôi mươi. Vòng 1 căng đầy lấp ló cùng thần thái chuẩn nàng dâu danh giá, Diệp Lâm Anh còn sở hữu góc nghiêng thần thánh khiến khối mỹ nhân phải ghen tị.

Vòng eo săn chắc cùng múi bụng mlem lấp ló của Diệp Lâm Anh

Lấy lại vóc dáng sau sinh vô cùng nhanh chóng, netizen còn ngã ngửa khi ngắm múi bụng mlem mlem lấp ló của vợ đại gia Nghiêm Đức

Đọ sắc bên bạn thân, Kiwi Ngô Mai Trang cũng gây "sốc visual" không kém, nhìn body và nhan sắc khó ai ngỡ cô đã là bà mẹ 3 con. Đã lâu không tái xuất showbiz, Ngô Mai Trang chứng minh nhan sắc xứng đáng là mỹ nhân đình đám Vbiz khi sở hữu vóc dáng mảnh mai, nuột nà.

Kiwi Ngô Mai Trang gây sốc với nhan sắc xứng tầm mỹ nhân dù đã là hot mom 3 con

Đọ sắc cùng nhau trong bộ ảnh mới, dù đã là mẹ bỉm nhưng hai phu nhân nhà giàu vẫn đủ sức gây bão mạng xã hội khi chiếm trọn spotlight với visual gây sốc và thần thái đỉnh cao.

Đôi bạn thân đọ sắc khi chung 1 khung hình