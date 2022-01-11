Trong lúc ly thân Diệp Lâm Anh, “team qua đường” bắt gặp Đức Phạm du hí Phú Quốc với Quỳnh Thư

Hậu trường 11/01/2022 07:23

Trong lúc đang là tâm điểm chú ý của dư luận, lại lộ loạt ảnh làm dấy lên nghi vấn chồng cũ của Diệp Lâm Anh du hí cùng “tiểu tam” Quỳnh Thư tại Phú Quốc.

Sau khi xác nhận đã chính thức dọn ra khỏi biệt thự của chồng cũ giàu có, Diệp Lâm Anh khẳng định cô và chồng là thiếu gia Đức Phạm đã ly thân. Chân dài cho biết hôn nhân của cô đã không thể cứu vãn sau nhiều nỗ lực đơn phương.

Trong lúc ly thân Diệp Lâm Anh, “team qua đường” bắt gặp Đức Phạm du hí Phú Quốc với Quỳnh Thư - Ảnh 1

 Diệp Lâm Anh chính thức thừa nhận không thể cứu vãn cuộc hôn nhân của mình với chồng đại gia

Trước đó, từ tháng 10/2021, drama của bộ 3 Diệp Lâm Anh - Nghiêm Đức và Quỳnh Thư khiến "thánh hóng" đổ dồn sự chú ý. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc giữa thời điểm Diệp Lâm Anh và chồng nghi vấn trục trặc hôn nhân thì doanh nhân Nghiêm Đức liên tục bị bắt gặp sánh đôi bên người mẫu nội y nóng bỏng Quỳnh Thư. Thậm chí, vào đúng ngày 20/10, chính Quỳnh Thư đã khoe ảnh hẹn hò và nói lời tình cảm với ai đó.

Trong lúc ly thân Diệp Lâm Anh, “team qua đường” bắt gặp Đức Phạm du hí Phú Quốc với Quỳnh Thư - Ảnh 2

 Liên quan tới Quỳnh Thư, nhiều người cho rằng mẫu nội y là "tiểu tam" xen vào giữa Diệp Lâm Anh và Đức Phạm

Đáng chú ý, sau khi Diệp Lâm Anh mới dọn ra khỏi nhà chồng được một tuần, thì "team qua đường" lan truyền khoảnh khắc được cho là Quỳnh Thư và thiếu gia Nghiêm Đức cùng nhau đi du lịch tại Phú Quốc ngày 31/12/2021.

Trong lúc ly thân Diệp Lâm Anh, “team qua đường” bắt gặp Đức Phạm du hí Phú Quốc với Quỳnh Thư - Ảnh 3

 Team qua đường bắt gặp cặp đôi du lịch Phú Quốc rất giống với Đức Phạm và Quỳnh Thư

Qua nhiều điểm trùng hợp, netizen ngay lập tức “soi” ra cặp đôi nam nữ đang có chuyến du lịch Phú Quốc này đều rất giống với thiếu gia Đức Phạm và “tiểu tam” Quỳnh Thư. Có thể thấy, chồng Diệp Lâm Anh vẫn ăn mặc theo phong cách quen thuộc là áo thun và quần short, anh đeo khẩu trang kín lúc di chuyển. Sánh đôi bên người giống Nghiêm Đức là người phụ nữ tóc ngắn, có bóng lưng hao hao với dáng người Quỳnh Thư. Đặc biệt, "thám tử showbiz" còn phát hiện người phụ nữ đi cùng chồng Diệp Lâm Anh đeo giày và túi hiệu y hệt của Quỳnh Thư từng khoe trước đó. 

Trong lúc ly thân Diệp Lâm Anh, “team qua đường” bắt gặp Đức Phạm du hí Phú Quốc với Quỳnh Thư - Ảnh 4
Trong lúc ly thân Diệp Lâm Anh, “team qua đường” bắt gặp Đức Phạm du hí Phú Quốc với Quỳnh Thư - Ảnh 5

 Các "thánh soi" phát hiện được nhiều chi tiết từ quần áo, giày dép hàng hiệu đến việc check-in ở Phú Quốc trước đó của Quỳnh Thư

Trùng hợp hơn nữa, vào đầu tháng 1/2022, Quỳnh Thư khoe ảnh "check-in" sân golf ở Phú Quốc trên trang cá nhân. Từ hàng loạt sự trùng hợp, dân mạng nghi ngờ Quỳnh Thư và Đức Phạm sánh đôi đi du lịch nhân dịp đầu năm mới giữa lúc drama về mối tình tay ba đang cao trào. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là phán đoán của khán giả mà thôi, thực hư ra sao thì người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng.

Trong lúc ly thân Diệp Lâm Anh, “team qua đường” bắt gặp Đức Phạm du hí Phú Quốc với Quỳnh Thư - Ảnh 6
Trong lúc ly thân Diệp Lâm Anh, “team qua đường” bắt gặp Đức Phạm du hí Phú Quốc với Quỳnh Thư - Ảnh 7

 Liên tục bị bắt gặp sánh đôi bên nhau nhưng cả Đức Phạm và Quỳnh Thư vẫn lấp lửng, không làm rõ thông tin về mối quan hệ của mình

Trước đó, Đức Phạm cho biết đã ly thân vợ từ tháng 1/2021, anh đang tiến hành các thủ tục ly hôn, đồng thời lấp lửng tin đồn gần đây giữa mình và Quỳn Thư là không đúng sự thật. Về phía mình, Quỳnh Thư tới hiện tại vẫn chưa phân trần nghi vấn xen vào gia đình người khác. Khẳng định sống không sai với bản thân, Quỳnh Thư chỉ cho biết sự thật sẽ có lúc được phơi bày, mong mọi người chờ đợi.

Sóng gió 3 năm hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia

Sóng gió 3 năm hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia

Từ màn cầu hôn lãng mạn, ngôn tình, những tưởng cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh bên chồng thiếu gia giàu có sẽ êm đẹp nhưng cái kết lại “toang” vì nghi vấn người thứ 3.

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Đức Phạm Quỳnh Thư Đức Phạm du hí cùng Quỳnh Thư

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