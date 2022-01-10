NÓNG: Diệp Lâm Anh đã chính thức ly thân, dọn ra khỏi nhà chồng thiếu gia sau nhiều đồn đoán

Sáng ngày 10/1, người đại diện của Diệp Lâm Anh đã xác nhận trên Zing thông tin nữ diễn viên và chồng đã ly thân. Được biết, Diệp Lâm Anh và dọn ra khỏi nhà chồng được một tuần.

Những ngày qua, ồn ào Diệp Lâm Anh rạn nứt với chồng thiếu gia Nghiêm Đức thu hút sự quan tâm của dư luận. Dù đã lên tiếng phủ nhận chuyện ly hôn nhưng mới đây, Diệp Lâm Anh được cho là đã dọn khỏi biệt thự của nhà chồng.

Chia sẻ trên Zing, phía Diệp Lâm Anh cho biết, trong quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra bất đồng, cãi vã. Nói về nguyên nhân khiến vợ chồng bất hòa, cựu mẫu chia sẻ hai người không cùng quan điểm trong công việc, sau đó dẫn tới những mâu thuẫn khác.

Hình ảnh cho thấy cô đã dọn ra khỏi nhà Đức Phạm.

Ngày 6/1, Diệp Lâm Anh chia sẻ ảnh chụp không gian nhà không phải nhà chồng khiến netizen nghi ngờ thông tin cô dọn ra khỏi nhà chồng là có cơ sở.

Tối ngày 8/1, Cao Thái Sơn gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tụ họp cùng Diệp Lâm Anh và status ngầm xác nhận cựu siêu mẫu đã ly hôn: "Chào mừng hội độc thân… và thân toàn độc… và đẹp".

Cao Thái Sơn đăng ảnh tụ tập với "hội độc thân".

Giữa lúc cộng đồng mạng liên tục thắc mắc thì mới đây, Quỳnh Thư lại có động thái vui vẻ, hạnh phúc khi gửi lời cám ơn tới ai đó.

Trên trang cá nhân, chân dài bị đồn là tiểu tam chen chân vào hạnh phúc của Diệp Lâm Anh viết: "Cảm ơn anh vì tất cả!". Đăng kèm theo đó, chân dài 8X còn dán sticker trái tim như ẩn ý muốn gửi tới người nào đó rất quan trọng với cô.

Phản ứng của chân dài Quỳnh Thư.

Cuối tháng 10/2021, Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia bị đồn đã ly hôn. Thời điểm đó, Đức Phạm xuất hiện tại nhà riêng một cô gái được cho là Quỳnh Thư.

Về phía Diệp Lâm Anh, cô phủ nhận thông tin hai vợ chồng đã ly thân. Nữ người mẫu khẳng định: "Vợ chồng cãi vã rồi không ở cạnh nhau 4-5 ngày cũng là chuyện bình thường".

Trả lời thắc mắc về bài đăng của ông xã Đức Phạm khẳng định về việc đã ly thân, cô cũng nói thêm, không biết động cơ gì khiến chồng đăng đàn như vậy. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi cũng không thể nói thay cho chồng xem động cơ nào khiến anh ấy đăng bài viết như thế, có thể là giận quá hay hiểu nhầm gì đó về những video, hình ảnh được phát tán trên mạng".

Khi được hỏi về những ồn ào trong thời gian qua, Quỳnh Thư thản nhiên cho biết: "Tin đồn vẫn mãi là tin đồn. Nhưng mọi chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ. Hồi sau sẽ rõ thì chắc chắn hồi sau sẽ rõ. Sự thật thì vẫn sẽ là sự thật, mọi người sẽ biết. Sự thật thì sẽ không thể nào khác đi được, và tôi mong mọi người hãy kiên nhẫn đợi. Với tôi, trên 1 trận đấu tình trường, người nào không được yêu thì là người thứ 3. Quỳnh Thư xin được giữ kín về chuyện có hay không có người yêu ở thời điểm hiện tại vì trước giờ tôi không chia sẻ điều này trước công chúng".