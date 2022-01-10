Sóng gió 3 năm hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia

Hậu trường 10/01/2022 16:16

Từ màn cầu hôn lãng mạn, ngôn tình, những tưởng cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh bên chồng thiếu gia giàu có sẽ êm đẹp nhưng cái kết lại “toang” vì nghi vấn người thứ 3.

Sau nhiều lùm xùm xoay quanh cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm, hình ảnh Diệp Lâm Anh dọn ra khỏi nhà chồng giàu có đã làm dấy lên thông tin cặp đôi đã chính thức ly thân khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Sóng gió 3 năm hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia - Ảnh 1

 Hôn nhân của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm gặp trục trặc do nghi vấn người thứ 3

Năm 2016, Diệp Lâm Anh công khai mối quan hệ yêu đương với doanh nhân Đức Phạm, từ đó trở thành một trong những cặp đôi đình đám trong showbiz Việt khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng mong chờ vào một đám cưới xa hoa, lộng lẫy.

Đến năm 2018, Diệp Lâm Anh khóc nức nở khi được thiếu gia Đức Phạm cầu hôn vô cùng cảm động. Cũng trong năm này, cặp đôi chính thức về chung một nhà. 

Sóng gió 3 năm hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia - Ảnh 2
Sóng gió 3 năm hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia - Ảnh 3

 Sau màn cầu hôn cảm động, Diệp Lâm Anh có đám cưới như mơ với thiếu gia Đức Phạm vào năm 2018

Sau khi kết hôn, trong 3 năm gắn kết bên nhau, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu. Tưởng chừng đây là cái kết viên mãn cho gia đình nhỏ nhưng năm 2021 vừa qua sóng gió liên tục ập đến với tổ ấm của Diệp Lâm Anh.

Chiều 31/10, cả cõi mạng tiếp tục chấn động khi Đức Phạm xác nhận đã ly thân với Diệp Lâm Anh. Trên trang cá nhân của mình, anh cho biết: "Tôi và Diệp Lâm Anh đã có những trục trặc trong hôn nhân không thể cứu vãn nên đã ly thân vào tháng 1/2021".

Tuy nhiên, Diệp Lâm Anh khẳng định không có chuyện vợ chồng cô ly hôn như thông tin được tài khoản của ông xã chia sẻ cách đây một ngày.

Sóng gió 3 năm hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia - Ảnh 4

 Doanh nhân Đức Phạm đăng đàn ly thân Diệp Lâm Anh

Cư dân mạng phần nào yên tâm khi Diệp Lâm Anh và cả mẹ chồng quyền lực của cô cũng xác nhận rằng: “2 con chưa ly hôn, Diệp Lâm Anh vẫn là con dâu tôi”. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại soi ra hình ảnh Đức Phạm xuất hiện thân mật bên người mẫu nội y Quỳnh Thư tại nhà riêng của cô nên nghi vấn hôn nhân rạn nứt của gia đình Diệp Lâm Anh càng có cơ sở hơn vì có sự xuất hiện của người thứ 3.

Sóng gió 3 năm hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia - Ảnh 5

 Đức Phạm xuất hiện tại nhà riêng của Quỳnh Thư

Lùm xùm chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì tối ngày 8/1, Cao Thái Sơn gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tụ họp cùng Diệp Lâm Anh và status ngầm xác nhận cựu siêu mẫu đã ly hôn: "Chào mừng hội độc thân… và thân toàn độc… và đẹp".

Sóng gió 3 năm hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia - Ảnh 6

 Cao Thái Sơn đăng status úp mở việc Diệp Lâm Anh chính thức ly thân chồng

Giữa lúc cộng đồng mạng liên tục thắc mắc thì mới đây, một nhân vật gây chú ý không kém trong ồn ào vừa qua là diễn viên Quỳnh Thư có động thái khá ẩn ý. Theo đó trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh diện bikini gợi cảm cùng với dòng chữ: "Cảm ơn anh vì tất cả!". Đáng chú ý là sticker trái tim được đính kèm khiến nhiều người đặt giả thiết Quỳnh Thư đang nhắn gửi điều này đến một người nào đó quan trọng với cô.

Sóng gió 3 năm hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia - Ảnh 7

 Quỳnh Thư đăng đàn "cảm ơn" ai đó giữa cao trào nghi vấn người thứ 3 xen vào hôn nhân của Diệp Lâm Anh

Sau status úp mở của Quỳnh Thư, sáng ngày 10/1, đại diện Diệp Lâm Anh đã chính thức xác nhận nữ diễn viên, người mẫu này đã ly thân với ông xã thiếu gia. Cô đã dọn ra khỏi nhà chồng từ 1 tuần trước. Vậy là sau 3 năm chung sống, cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi".

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 Diệp Lâm Anh chính thức dọn ra khỏi nhà chồng Đức Phạm

NÓNG: Diệp Lâm Anh đã chính thức ly thân, dọn ra khỏi nhà chồng thiếu gia sau nhiều đồn đoán

NÓNG: Diệp Lâm Anh đã chính thức ly thân, dọn ra khỏi nhà chồng thiếu gia sau nhiều đồn đoán

Sau nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm với chồng thiếu gia, phía Diệp Lâm Anh đã lên tiếng xác nhận. Cựu mẫu đã dọn ra khỏi nhà chồng một tuần qua.

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