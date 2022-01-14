Quỳnh Thư bị 'khui' lại loạt tin nhắn gạ gẫm qua đêm, tiếp rượu cho các đại gia và phản ứng của chính chủ khi ấy thế nào?

Hậu trường 14/01/2022 10:28

Netizen khui lại đoạn chat Quỳnh Thư tung lên tố một vài nhân vật gạ gẫm cô qua đêm với đại gia vào năm 2020.

Giữa bão ồn ào bị réo tên là "tiểu tam", mới đây, netizen bất ngờ khui ra đoạn chat Quỳnh Thư từng tung lên mạng xã hội vào năm 2020. Cụ thể, thời điểm đó, cô cho biết mình liên tục bị gạ gẫm tiếp rượu, rủ qua đêm với đại gia. Thậm chí, một tài khoản còn vào tận tài khoản cá nhân của Quỳnh Thư mỉa mai: "Show ra để kiếm đại gia chứ gì? Muốn 30k hay bao nhiêu vậy?".

Quỳnh Thư bị 'khui' lại loạt tin nhắn gạ gẫm qua đêm, tiếp rượu cho các đại gia và phản ứng của chính chủ khi ấy thế nào? - Ảnh 1
Quỳnh Thư bị mỉa mai đăng ảnh gợi cảm để 'câu khách' và lời đáp trả căng đét - Ảnh: Chụp màn hình

Trước lời lẽ khiếm nhã, Quỳnh Thư từng gay gắt đáp trả: "Chị đẹp thì chị khoe. Người chị thích thì chị sẽ nhích chẳng tốn 1 đồng nào, còn cỡ em 30k hay 50k cũng chỉ được xách váy cho chị nhé! Bớt phát biểu đi".

Đây không phải lần đầu tiên, chân dài Quỳnh Thư nhận những lời khiếm nhã này. Một lần khác, cô còn nhận được tin nhắn mời đi tiệc, rót rượu, tiếp khách và sau đó, người đẹp "bóc" thẳng lên mạng xã hội: "Em muốn được nổi tiếng hơn hay không? Cảnh cáo không biết bao nhiêu lần với kiểu nhắn tin này rồi đấy. Lần cuối nha"Khi bị gạ tình phô phang, Quỳnh Thư mắng thẳng: "Đừng để chị biết em là ai nha. Sao nhiều đứa vô học thức đến vậy hả, cho đi ăn đi học để làm gì? Trời ơi!".

Quỳnh Thư bị 'khui' lại loạt tin nhắn gạ gẫm qua đêm, tiếp rượu cho các đại gia và phản ứng của chính chủ khi ấy thế nào? - Ảnh 2
Quỳnh Thư công khai đoạn chat 1 người nhắn mời cô đi tiệc, tiếp rượu - Ảnh: Chụp màn hình

Quỳnh Thư đang là cái tên được chú ý nhiều nhất khi bị tố là "tiểu tam" chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia Đức Phạm. Hiện, mọi nhất cử nhất động của cô nàng này đều đang được dân tình theo dõi sát sao.

Giữa tâm bão bị Diệp Lâm Anh tố là 'tiểu tam', Quỳnh Thư có động thái rục rịch đầu tiên gây chú ý?

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Trở thành tâm điểm trong ồn ào hôn nhân của Diệp Lâm Anh, chia sẻ của Quỳnh Thư khiến nhiều người chú ý.

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