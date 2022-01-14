Giữa tâm bão bị Diệp Lâm Anh tố là 'tiểu tam', Quỳnh Thư có động thái rục rịch đầu tiên gây chú ý?

Giữa lúc trở thành tâm điểm ồn ào, tối 13/1, Quỳnh Thư cũng đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ lại kỷ niệm đi sự kiện vào 3 năm trước cùng dòng trạng thái đầy tự tin: "Người càng nổi tiếng, càng thành công thì càng biết điều và dễ thương".

Những ngày qua, cuộc hôn nhân rạn nứt của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia Đức Phạm gây nhiều sự chú ý dư luận. Đặc biệt khi cựu người mẫu cho biết nguyên nhân dẫn đến việc rạn nứt là do chồng công khai lộ liễu tình tứ bên người thứ ba ngay trong thời gian cô đang cố hàn gắn mối quan hệ. Diệp Lâm Anh tiết lộ thêm chi tiết sốc về "tiểu tam" là người được cộng đồng mạng réo tên suốt trong thời gian qua là diễn viên Quỳnh Thư - người từng nhiều lần bị bắt gặp có cử chỉ thân thiết với Đức Phạm.

Có thể thấy, dù chưa một lần Quỳnh Thư có động thái gì khi bị netizen liên tục tố là "tiểu tam" nhưng cô nàng chọn cách tắt tính năng bình luận đối với người lạ để tránh "tâm bão" đổ bộ. Và sau khi chính thất lên tiếng xác nhận thì càng làm cộng đồng mạng phẫn nộ nhiều hơn. Nhiều người đã thả cảm xúc "phẫn nộ" vào bài đăng của nữ diễn viên.

Quỳnh Thư có động thái đầu tiên trên mạng xã hội giữa lúc ồn ào 'tiểu tam' bủa vây - Ảnh: Chụp màn hình

Khi nói về người thứ 3, Diệp Lâm Anh cũng cho biết, cô từng hẹn gặp nói chuyện nhưng không giải quyết được vấn đề. Nữ diễn viên tâm sự: "Cô ấy nói chồng tôi khẳng định đã ly thân, đang làm thủ tục ly hôn, không còn gì với tôi nên hai người họ tự thấy không sai trái khi đến với nhau. Tôi giải thích với bạn đó là chuyện ly thân chỉ là thỏa thuận của hai vợ chồng, không có giá trị về pháp luật. Về mặt pháp lý, tôi vẫn là vợ hợp pháp nên việc chồng tôi công khai qua lại với người phụ nữ khác là không đúng. Thế nhưng bạn ấy vẫn phớt lờ, tiếp tục yêu đương, hẹn hò với chồng tôi. Là vợ, vẫn sống chung một mái nhà mà thấy chồng ngang nhiên, công khai cặp kè người phụ nữ khác, tôi thật sự tổn thương, không chịu nổi".