Diệp Lâm Anh từng cố cứu vãn hôn nhân nhưng cái kết không như mong đợi: 'Hôn nhân không phải chỉ một người chịu đựng'

Mới đây, Diệp Lâm Anh chính thức lên tiếng xác nhận ly thân với chồng khiến dư luận một lần nữa xôn xao. Theo thông tin của Saostar, trước khi đi đến quyết định ly thân, nữ diễn viên cho biết từng rất cố gắng vun vén cho mối quan hệ vợ chồng, dù bận rộn tới mấy cũng luôn muốn tự tay chăm sóc chồng. "Nhà Diệp Lâm Anh có giúp việc, nhưng nếu như chồng Diệp Lâm Anh ăn cơm, thì Diệp Lâm Anh thích là người dọn cơm cho chồng ăn rồi tự thu dọn sau khi bữa ăn kết thúc. Trong nhà, mình cũng tự tay sắp xếp mọi thứ cho chồng. Chồng mình rất thích giày sneaker. Bao giờ mình cũng là người tự tay lau từng đôi giày cho chồng, tự tay sắp xếp chúng lên kệ cho đẹp, rồi mang đi spa khi cần. Nếu chồng mình đi công tác, thì mình cũng thích tự tay xếp quần áo, đồ đạc vô vali cho chồng, để anh ấy chỉ cần xách vali ra sân bay thôi. Nói chung nhìn mình vậy thôi, nhưng chính là kiểu phụ nữ thích chăm sóc người bên cạnh" - Diệp Lâm Anh nói.

Diệp Lâm Anh từng phủ nhận thông tin lục đục hôn nhân vì nghĩ còn có hướng giải quyết - Ảnh: Internet

Về chuyện từng phủ nhận hôn nhân lục đục vào cuối năm 2021, trao đổi với VnExpress, người đẹp cho biết: "Hồi cuối 2021, tôi lên tiếng phủ nhận tình trạng của mình vì cho rằng vẫn có cách để giải quyết. Nhưng bây giờ tôi không thể cứu vãn được, tôi thật sự mệt mỏi. Khi quan hệ vợ chồng lục đục, nhiều lần tôi tự hỏi rằng suốt thời gian chung sống, tôi đã cố gắng đủ chưa. Thời điểm tôi quay lại sau hai tháng vợ chồng sống xa nhau, tôi nhận ra mọi cố gắng là quá đủ. Hôn nhân là hai phía cùng nhau xây dựng chứ không phải chỉ một người chịu đựng".