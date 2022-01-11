Diệp Lâm Anh dọn ra khỏi nhà chồng sau khi ly thân, mẹ chồng ra sức níu kéo mong có thể hàn gắn

Mẹ chồng Diệp Lâm Anh không nỡ để con dâu và 2 cháu nội dọn ra ở nhà thuê hậu rạn nứt hôn nhân.
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Sau nhiều lần lên tiếng phủ nhận thông tin đã ly hôn với chồng thiếu gia, sáng ngày 10/1, Diệp Lâm Anh cuối cùng cũng xác nhận đã ly thân với ông xã Nghiêm Đức. Theo thông tin của Saostar, người đẹp cũng cho biết, hiện mình và 2 con nhỏ đã dọn ra khỏi nhà chồng và sống tại một căn hộ cho thuê cùng với bà ngoại và 2 vú nuôi.
Nữ diễn viên cũng tiết lộ thêm, dù không hoà thuận với chồng nhưng rất may mắn được mẹ chồng yêu thương, động viên sau biến cố trong hôn nhân. Diệp Lâm Anh nói: “Mẹ chồng thương 3 mẹ con nên hàng ngày qua nhà thăm, động viên tôi rất nhiều. Bà khuyên tôi trở về nhà, cố gắng hàn gắn mối quan hệ vợ chồng vì con nhỏ. Lúc đó tôi vẫn còn yêu chồng và nghĩ rằng anh sẽ thay đổi sau nhiều sự việc. Nhưng, quan hệ chúng tôi không cải thiện được. 2 bên gia đình đều buồn nhưng không thể nào làm khác được, dù trước đó gia đình làm mọi cách níu kéo hôn nhân của chúng tôi”.
Tôi may mắn trong giai đoạn khó khăn có mẹ chồng đứng về phía mình. Mẹ chồng luôn đứng bên cạnh con dâu để khẳng định về tình trạng hôn nhân thực sự của chúng tôi. Tôi thấy bản thân không lẻ loi và nhận được sự an ủi, động viên rất nhiều từ bà".
Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức tổ chức lễ cưới năm 2018 và cả 2 có 2 con nhỏ, con gái đầu 4 tuổi tên Boorin, con trai nhỏ 3 tuổi tên B.Boy. Hiện tại, sau hôn nhân rạn nứt, Diệp Lâm Anh tập trung cho công việc kinh doanh, muốn là người phụ nữ tự chủ. Trải qua những thăng trầm, Diệp Lâm Anh thấy mình trưởng thành hơn. "Tôi đã học được cách chấp nhận mọi thứ và luôn mỉm cười. Hai con luôn là nguồn an ủi, động viên giúp tôi vững vàng trong mọi biến cố. Mong là năm 2022 cuộc sống của tôi sẽ bình yên, tốt đẹp hơn" - Diệp Lâm Anh bộc bạch.