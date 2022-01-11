Diệp Lâm Anh dọn ra khỏi nhà chồng sau khi ly thân, mẹ chồng ra sức níu kéo mong có thể hàn gắn

Sau nhiều lần lên tiếng phủ nhận thông tin đã ly hôn với chồng thiếu gia, sáng ngày 10/1, Diệp Lâm Anh cuối cùng cũng xác nhận đã ly thân với ông xã Nghiêm Đức. Theo thông tin của Saostar, người đẹp cũng cho biết, hiện mình và 2 con nhỏ đã dọn ra khỏi nhà chồng và sống tại một căn hộ cho thuê cùng với bà ngoại và 2 vú nuôi.

Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia có chung 2 con nhỏ sau nhiều năm về chung một nhà - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên cũng tiết lộ thêm, dù không hoà thuận với chồng nhưng rất may mắn được mẹ chồng yêu thương, động viên sau biến cố trong hôn nhân. Diệp Lâm Anh nói: “Mẹ chồng thương 3 mẹ con nên hàng ngày qua nhà thăm, động viên tôi rất nhiều. Bà khuyên tôi trở về nhà, cố gắng hàn gắn mối quan hệ vợ chồng vì con nhỏ. Lúc đó tôi vẫn còn yêu chồng và nghĩ rằng anh sẽ thay đổi sau nhiều sự việc. Nhưng, quan hệ chúng tôi không cải thiện được. 2 bên gia đình đều buồn nhưng không thể nào làm khác được, dù trước đó gia đình làm mọi cách níu kéo hôn nhân của chúng tôi”.