Sốc: Diệp Lâm Anh xác nhận chồng thiếu gia ngoại tình, 'tiểu tam' đích thị là chân dài được réo tên nhiều ngày qua!

Hậu trường 13/01/2022 08:43

"Cô ấy nói chồng tôi khẳng định đã ly thân, đang làm thủ tục ly hôn, không còn gì với tôi nên hai người họ tự thấy không sai trái khi đến với nhau" - Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Những ngày vừa qua, ồn ào vụ ly thân giữa Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia đang gây nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ đặt ra nghi vấn liệu có hay không người thứ 3 xuất hiện khiến cuộc hôn nhân của nữ diễn viên rơi vào bế tắc. Đáng chú ý, dân tình còn đồn đoán xôn xao nhân vật thứ 3 chen chân vào cuộc hôn nhân là chân dài Quỳnh Thư vì nhiều đoạn clip của "team qua đường" bắt lại nhiều được khoảnh khắc người đẹp này sánh đôi tình tứ cùng chồng Diệp Lâm Anh.

Sốc: Diệp Lâm Anh xác nhận chồng thiếu gia ngoại tình, 'tiểu tam' đích thị là chân dài được réo tên nhiều ngày qua! - Ảnh 1
Dân tình từng xôn xao đoạn clip Quỳnh Thư diện váy ngủ bước ra từ nhà riêng cùng chồng của Diệp Lâm Anh - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, giữa bão ồn ào, trao đổi với Ngoisao.net, Diệp Lâm Anh đã lên tiếng xác nhận thông tin chồng đại gia ngoại tình và "tiểu tam" đích thị là nữ diễn viên Quỳnh Thư - người được réo tên liên tục suốt những ngày vừa qua.

Diệp Lâm Anh cho biết, khi thấy hình ảnh chồng công khai xuất hiện cùng Quỳnh Thư, Diệp Lâm Anh đã rất suy sụp vì thời điểm đó, cô đang cố gắng cứu vãn hôn nhân. Không chỉ vậy, chồng thiếu gia còn xác nhận hôn nhân đổ vỡ ngay đúng ngày sinh nhật của con khiến nữ người mẫu không thể chịu đựng thêm. Nữ diễn viên chia sẻ: "Lúc tôi phủ nhận thông tin hôn nhân của mình có nguy cơ đổ vỡ vì vẫn hy vọng có cách giải quyết, tháo gỡ. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn qua lại với người phụ nữ kia và hai người họ ngày càng công khai, lộ liễu... Lúc thấy video chồng ở cùng người phụ nữ ấy và một loạt hình ảnh họ hẹn hò, đi chơi với nhau trên báo chí, mạng xã hội, tôi suy sụp vô cùng".

Sốc: Diệp Lâm Anh xác nhận chồng thiếu gia ngoại tình, 'tiểu tam' đích thị là chân dài được réo tên nhiều ngày qua! - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh từng đến gặp Quỳnh Thư nói chuyện nhưng không giải quyết được vấn đề - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Diệp Lâm Anh còn chia sẻ thêm việc từng gặp nói chuyện với Quỳnh Thư nhưng không giải quyết được vấn đề. Nữ diễn viên tâm sự: "Cô ấy nói chồng tôi khẳng định đã ly thân, đang làm thủ tục ly hôn, không còn gì với tôi nên hai người họ tự thấy không sai trái khi đến với nhau. Tôi giải thích với bạn đó là chuyện ly thân chỉ là thỏa thuận của hai vợ chồng, không có giá trị về pháp luật. Về mặt pháp lý, tôi vẫn là vợ hợp pháp nên việc chồng tôi công khai qua lại với người phụ nữ khác là không đúng. Thế nhưng bạn ấy vẫn phớt lờ, tiếp tục yêu đương, hẹn hò với chồng tôi. Là vợ, vẫn sống chung một mái nhà mà thấy chồng ngang nhiên, công khai cặp kè người phụ nữ khác, tôi thật sự tổn thương, không chịu nổi".

Thông tin trên sau khiến nhiều người "sốc toàn tập". Diệp Lâm Anh còn chia sẻ hiện tại đã buông tay hoàn toàn, không còn níu kéo và hy vọng hàn gắn gì nữa: "Sau khi rời nhà chồng, tôi không còn giấu giếm chuyện vợ chồng rạn nứt, ly thân".

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