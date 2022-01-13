Mới đây, vụ ồn ào ly thân giữa Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia gây nhiều chú ý dư luận khi chính người đẹp lên tiếng xác nhận nguyên nhân đổ vỡ do có sự xuất hiện của "người thứ 3". Dù từng rất cố gắng vun vén lại mối quan hệ nhưng Diệp Lâm Anh cho hay đã không thể cứu vãn được nữa. Hiện, 3 mẹ con nữ diễn viên cũng đã dọn ra khỏi nhà chồng và sống trong một căn chung cư thuê.

Diệp Lâm Anh gây xôn xao khi xác nhận hôn nhân rạn nứt là do chồng ngoại tình - Ảnh: Internet

Trước câu chuyện hôn nhân ồn ào của đàn em, cựu người mẫu Trang Trần cũng tỏ ra khá bức xúc và cho biết đây cũng là một trong số những lý do mà cô không chịu làm đám cưới với chồng đại gia dù đã có con chung. Trên trang cá nhân, Trang Trần viết: "Đây là lý do tôi sợ kết hôn đó. Thấy thật sự hoang mang. Biết và chứng kiến Cún và Ti từ ngày đầu yêu vì hai em hun nhau ở quán nhậu của chị. Chị lỡ tay đăng Facebook rồi ồ ạt mọi người biết. Thương Cún".