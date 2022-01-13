Trang Khàn không ngại chia sẻ quan điểm trong hôn nhân sau khi nghe câu chuyện hôn nhân của Diệp Lâm Anh.
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Mới đây, vụ ồn ào ly thân giữa Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia gây nhiều chú ý dư luận khi chính người đẹp lên tiếng xác nhận nguyên nhân đổ vỡ do có sự xuất hiện của "người thứ 3". Dù từng rất cố gắng vun vén lại mối quan hệ nhưng Diệp Lâm Anh cho hay đã không thể cứu vãn được nữa. Hiện, 3 mẹ con nữ diễn viên cũng đã dọn ra khỏi nhà chồng và sống trong một căn chung cư thuê.
Trước câu chuyện hôn nhân ồn ào của đàn em, cựu người mẫu Trang Trần cũng tỏ ra khá bức xúc và cho biết đây cũng là một trong số những lý do mà cô không chịu làm đám cưới với chồng đại gia dù đã có con chung. Trên trang cá nhân, Trang Trần viết: "Đây là lý do tôi sợ kết hôn đó. Thấy thật sự hoang mang. Biết và chứng kiến Cún và Ti từ ngày đầu yêu vì hai em hun nhau ở quán nhậu của chị. Chị lỡ tay đăng Facebook rồi ồ ạt mọi người biết. Thương Cún".
Trang Khàn cũng tha thiết xin luật pháp ban hành quy định trừng trị đối với tiểu tam: "Em xin Pháp luật ra cái quy định: Trong hôn nhân nếu người nào ngoại tình thì người kia sẽ toàn quyền được nuôi con và người ngoại tình vẫn phải chu cấp tiền nuôi con theo quy định. Người giật chồng hay giật vợ bồi thường tiền thoả đáng hoặc tù".
Dòng chia sẻ của Trang Trần ngay lập tức nhận nhiều đồng tình từ cộng đồng mạng. Vốn được biết đến là người có tính cách thẳng thắn, nàng siêu mẫu không ngại nói lên quan điểm, suy nghĩ của mình về sự việc bức xúc. Trước đó, cô nàng cũng từng có không ít hành động, phát ngôn gây bàn tán. Hiện, bước vào độ tuổi 36, cô đã là bà mẹ 1 con và có một tổ ấm khác biệt so với nhiều nghệ sĩ trong showbiz.