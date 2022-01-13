Diệp Lâm Anh khẳng định chồng thiếu gia ngoại tình, hé lộ chi tiết cuộc nói chuyện với người thứ 3

Hậu trường 13/01/2022 13:57

Sau những thông tin về rạn nứt hôn nhân, Diệp Lâm Anh đã chính thức lên tiếng và khẳng định chồng thiếu gia ngoại tình đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ trong cuộc hôn nhân của cô.

Sau khi dọn ra khỏi nhà chồng, Diệp Lâm Anh đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin chồng ngoại tình. 

Chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, Diệp Lâm Anh đã xác nhận thông tin chồng đại gia ngoại tình. Danh tính "tiểu tam" được tra ra chính là nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện bên đại gia Nghiêm Đức, người được réo gọi suốt những ngày vừa qua. Diệp Lâm Anh cho biết, khi thấy hình ảnh chồng xuất hiện bên diễn viên này, cô đã rất suy sụp vì đó là thời điểm cô đang cố gắng cứu vãn hôn nhân. Cùng với việc chồng cũ xác nhận việc hôn nhân đổ vỡ ngay đúng ngày sinh nhật của con khiến nữ người mẫu không thể chịu đựng thêm.

Diệp Lâm Anh kể thêm việc từng nói chuyện với nhân tình của chồng nhưng người này khẳng định vì cô và chồng đã ly thân nên vẫn sẽ tiếp tục qua lại. Thông tin trên khiến nhiều người "sốc toàn tập". Ngoài ra, Diệp Lâm Anh còn chia sẻ hiện tại đã buông tay hoàn toàn, không còn níu kéo và hy vọng hàn gắn gì nữa. "Sau khi rời nhà chồng, tôi không còn giấu giếm chuyện vợ chồng rạn nứt, ly thân", Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Diệp Lâm Anh khẳng định chồng thiếu gia ngoại tình, hé lộ chi tiết cuộc nói chuyện với người thứ 3 - Ảnh 1

Diệp Lâm Anh xác nhận chồng ngoại tình, hôn nhân không thể cứu vãn

 

Diệp Lâm Anh khẳng định chồng thiếu gia ngoại tình, hé lộ chi tiết cuộc nói chuyện với người thứ 3 - Ảnh 2

 

Diệp Lâm Anh khẳng định chồng thiếu gia ngoại tình, hé lộ chi tiết cuộc nói chuyện với người thứ 3 - Ảnh 3

Tin đồn hôn nhân rạn nứt dấy lên từ tháng 8 năm ngoái, sau thời gian dài nữ diễn viên không đăng ảnh của ông xã trên trang cá nhân. Khi đó, Diệp Lâm Anh phủ nhận và cho biết cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình thường.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, là nghệ sĩ tham gia nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và nhảy múa. Cô từng đóng một số phim như "Siêu nhân X", "Con ma nhà họ Vương", "Vệ sĩ Sài Gòn", "Lục Vân Tiên". Tháng 5.2018, cô lên xe hoa với doanh nhân Đức Phạm. Sau khi kết hôn, cô sinh hai con và tập trung chăm sóc gia đình, cùng chồng kinh doanh.

Sốc: Diệp Lâm Anh xác nhận chồng thiếu gia ngoại tình, 'tiểu tam' đích thị là chân dài được réo tên nhiều ngày qua!

Sốc: Diệp Lâm Anh xác nhận chồng thiếu gia ngoại tình, 'tiểu tam' đích thị là chân dài được réo tên nhiều ngày qua!

"Cô ấy nói chồng tôi khẳng định đã ly thân, đang làm thủ tục ly hôn, không còn gì với tôi nên hai người họ tự thấy không sai trái khi đến với nhau" - Diệp Lâm Anh chia sẻ.

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