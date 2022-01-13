Chồng thiếu gia đòi chia con, Diệp Lâm Anh lo lắng cảnh mẹ kế - con chồng: “Tôi sợ con sẽ bị đối xử tệ”

Sau khi ly hôn, Diệp Lâm Anh tâm sự điều cô lo lắng chính là việc phải chia cắt 2 con, người theo bố, người theo me. Đọc vụ việc bé gái bị mẹ kế bạo hành những ngày qua khiến nữ diễn viên càng thêm phần lo sợ hơn.

Mới đây, sau rất nhiều những đồn đoán, cuối cùng Diệp Lâm Anh cũng đã lên tiếng xác nhận việc ly hôn chồng đại gia Đức Phạm. Không những vậy, nữ người mẫu cũng xác nhận chuyện chồng ngoại tình và tiểu tam chính là nữ diễn viên Quỳnh Thư mà dư luận đã đồn đoán suốt thời gian qua. Chia sẻ trên ngoisao.net, Diệp Lâm Anh cho biết cô đã từng có cuộc gặp trực tiếp với Quỳnh Thư, mục đích để giải quyết mọi vấn đề. Diệp Lâm Anh cũng từng mong muốn sẽ cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, đối phương không nghĩ rằng mình sai, ngược lại càng hẹn hò chồng cô lộ liễu.

Bên cạnh đó, Diệp Lâm Anh cũng tâm sự những điều lo sợ của bản thân sau khi ly hôn. Người đẹp cho biết Đức Phạm đang đề nghị chia đôi, mỗi người nuôi 1 con sau khi chấm dứt hôn nhân. Đây cũng chính là điều mà Diệp Lâm Anh lo lắng nhất sau khi ly hôn. “Thú thật tôi rất sợ tình cảnh vợ chồng ly hôn, 2 con phải tách nhau, đứa ở với bố, đứa sống cùng mẹ. Rồi sau này chúng còn phải chịu cảnh mẹ kế con chồng và có thể bị đối xử tệ, thậm chí gặp nguy hiểm như nhiều trường hợp gần đây báo chí đã đưa” - Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Cô nói thêm: “Bản thân tôi hiện tại không yêu đương, không hẹn hò ai cả nên tôi rất muốn nhận nuôi cả 2 con vì các bé còn quá nhỏ, không nên xa mẹ hay tách nhau ra. Dù vậy, nếu chúng tôi ly hôn, nhiều khả năng sẽ phải chia con. Tôi đã bàn bạc chuyện này với chồng và bày tỏ nguyện vọng muốn nuôi cả 2 bé, nhưng anh lại đề nghị chia đôi. Nếu chồng nhất quyết chọn như vậy thì tôi cũng đành chịu”. Chân dài Hà Thành cho biết, thời điểm hiện tại, cô chỉ lo sợ việc chia cắt các con chứ không nghĩ đến việc phân chia tài sản khi ly hôn. “Tôi không nghĩ đến việc chia tài sản gì cả, vấn đề công ty chung do 2 vợ chồng đang cùng làm chủ và điều hành. Tôi thực sự muốn giữ công ty và thương hiệu trà sữa mà tôi đã mất bao công sức, thời gian gây dựng” Hiện tại, sau tất cả những ồn ào, Diệp Lâm Anh đã chính thức dọn ra nhà riêng cùng với các con của mình. Thời gian tới, người đẹp sẽ chính thức hoàn tất hồ sơ ly hôn với chồng. Cô mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các con và bản thân sẽ tập trung làm việc để chăm sóc các bé.

Diệp Lâm Anh khẳng định chồng thiếu gia ngoại tình, hé lộ chi tiết cuộc nói chuyện với người thứ 3 Sau những thông tin về rạn nứt hôn nhân, Diệp Lâm Anh đã chính thức lên tiếng và khẳng định chồng thiếu gia ngoại tình đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ trong cuộc hôn nhân của cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-thieu-gia-doi-chia-con-diep-lam-anh-lo-lang-canh-me-ke-con-chong-toi-so-con-se-bi-doi-xu-te-445826.html