Minh Hằng đáp trả thẳng thắn về nghi vấn 'dao kéo', gây chú ý với hành động cực gắt để làm bằng chứng

Đây không phải lần đầu Minh Hằng bị "soi" cận nhan sắc và đặt ra nghi vấn cô phẫu thuật thẩm mỹ để trùng tu nhan sắc.
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Sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp nhưng Minh Hằng nhiều lần rơi vào nghi vấn "dao kéo" để có gương mặt hoàn hảo. Chiếc mũi khác lạ so với trước, càng làm mọi người "nửa tin nửa ngờ".
Trước những đồn đoán, giọng ca Một vòng trái đất đã nhiều lần lên tiếng. Tuy nhiên, câu trả lời của cô dường như vẫn chưa thuyết phục được dân tình. Mới đây, Minh Hằng tiếp tục bị vướng vào câu chuyện can thiệp thẩm mỹ.
Cụ thể, khi nữ ca sĩ mở phần Q&A để giao lưu với người hâm mộ, trên Instagram cá nhân, có một khán giả đã vào đặt câu hỏi nghi vấn về chiếc mũi của Minh Hằng: "Chị có nâng mũi không chị".
Minh Hằng không ngần ngại tự tin đẩy mạnh chiếc mũi qua lại để minh chứng cho việc không hề can thiệp thẩm mỹ. Kèm theo đó, Minh Hằng vẫn không quên đáp trả bình luận một cách thẳng thắn: "Không có nha em ơi".
Không chỉ gương mặt khác lạ mà từng chi tiếc trên gương mặt của Minh Hằng như: chiếc cằm, mí mắt, chiếc mũi bị nghi sử dụng dao kéo để nâng cấp nhan sắc của mình. Ở tuổi 34, Minh Hằng là một trong số những ca sĩ sở hữu nhan sắc "ngọt ngào", không hề kém cạnh mỹ nhân nào trong showbiz. Người hâm mộ ủng hộ cách đáp trả thẳng thắn của Minh Hằng. Một số người cho rằng có lẽ nữ ca sĩ sử dụng filter trên điện thoại và kiểu trang điểm khiến chiếc mũi hơi ảo.
Ảnh: FBNV, chụp màn hình