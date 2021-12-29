Bị bắt trọn khoảnh khắc ôm hôn Minh Hằng, Quốc Trường vẫn có động thái “khó hiểu”

Vào tháng 4 vừa qua, Minh Hằng và Quốc Trường bất ngờ bị tóm gọn trên phố với loạt khoảnh khắc không thể thân thiết hơn. Theo đó, cặp đôi không chỉ thoải mái kè kè bên nhau mà còn có những khoảnh khắc như ôm và hôn môi đối phương. Dù được cho là đang hẹn hò, thế nhưng, đến nay Minh Hằng - Quốc Trường vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Khoảnh khắc thân mật của Minh Hằng - Quốc Trường (Ảnh: kenh14)

Mới đây, trên trang cá nhân, Quốc Trường chia sẻ khoảnh khắc đời thường điển trai và hé lộ một bí mật vô cùng thú vị. Theo đó, nam diễn viên “Về nhà đi con” bất ngờ tiết lộ mình vẫn đang "ế". Như vậy, sau hàng loạt những đồn đoán hẹn hò với các mỹ nhân, Quốc Trường khẳng định mình vẫn là quý ông độc thân đẹp trai, quyến rũ?

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Minh Hằng và Quốc Trường đã rất nhiều lần để lộ hint hẹn hò, như lần cả 2 để lộ khoảnh khắc check-in cùng một địa điểm như du lịch chung hay "thả thính" bằng câu nói mùi mẫn: "Yêu em". Không chỉ vậy, Quốc Trường và Minh Hằng còn cực chăm "thả thính" bằng những câu nói cực ngọt. Có lần nam diễn viên còn cố tình ôm gấu bông hình con heo và tuyên bố "Heo dễ thương", đáng nói, ai cũng biết biệt danh Minh Hằng là bé heo.