Bị bắt trọn khoảnh khắc ôm hôn Minh Hằng, Quốc Trường vẫn có động thái “khó hiểu”

Hậu trường 29/12/2021 16:24

Giữa những nghi vấn về việc hẹn hò với Minh Hằng còn chưa có lời giải đáp, Quốc Trường mới đây bất ngờ có một động thái khó hiểu.

Vào tháng 4 vừa qua, Minh Hằng và Quốc Trường bất ngờ bị tóm gọn trên phố với loạt khoảnh khắc không thể thân thiết hơn. Theo đó, cặp đôi không chỉ thoải mái kè kè bên nhau mà còn có những khoảnh khắc như ôm và hôn môi đối phương. Dù được cho là đang hẹn hò, thế nhưng, đến nay Minh Hằng - Quốc Trường vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Bị bắt trọn khoảnh khắc ôm hôn Minh Hằng, Quốc Trường vẫn có động thái “khó hiểu” - Ảnh 1

Bị bắt trọn khoảnh khắc ôm hôn Minh Hằng, Quốc Trường vẫn có động thái “khó hiểu” - Ảnh 2
Khoảnh khắc thân mật của Minh Hằng - Quốc Trường (Ảnh: kenh14)

Mới đây, trên trang cá nhân, Quốc Trường chia sẻ khoảnh khắc đời thường điển trai và hé lộ một bí mật vô cùng thú vị. Theo đó, nam diễn viên “Về nhà đi con” bất ngờ tiết lộ mình vẫn đang "ế". Như vậy, sau hàng loạt những đồn đoán hẹn hò với các mỹ nhân, Quốc Trường khẳng định mình vẫn là quý ông độc thân đẹp trai, quyến rũ?

Bị bắt trọn khoảnh khắc ôm hôn Minh Hằng, Quốc Trường vẫn có động thái “khó hiểu” - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Minh Hằng và Quốc Trường đã rất nhiều lần để lộ hint hẹn hò, như lần cả 2 để lộ khoảnh khắc check-in cùng một địa điểm như du lịch chung hay "thả thính" bằng câu nói mùi mẫn: "Yêu em". Không chỉ vậy, Quốc Trường và Minh Hằng còn cực chăm "thả thính" bằng những câu nói cực ngọt. Có lần nam diễn viên còn cố tình ôm gấu bông hình con heo và tuyên bố "Heo dễ thương", đáng nói, ai cũng biết biệt danh Minh Hằng là bé heo.

Bị bắt trọn khoảnh khắc ôm hôn Minh Hằng, Quốc Trường vẫn có động thái “khó hiểu” - Ảnh 4

Bị bắt trọn khoảnh khắc ôm hôn Minh Hằng, Quốc Trường vẫn có động thái “khó hiểu” - Ảnh 5

Bị bắt trọn khoảnh khắc ôm hôn Minh Hằng, Quốc Trường vẫn có động thái “khó hiểu” - Ảnh 6

Bị bắt trọn khoảnh khắc ôm hôn Minh Hằng, Quốc Trường vẫn có động thái “khó hiểu” - Ảnh 7

Vừa qua, cặp đôi còn bị soi khoảnh khắc ở chung nhà vào buổi tối qua đoạn clip Minh Hằng đi qua nhà bạn chơi, có view sông Sài Gòn và cầu Khánh Hội cực kỳ lộng lẫy. Trùng hợp khi khung cảnh này giống với view từ cửa sổ của nhà Quốc Trường.

Bị bắt trọn khoảnh khắc ôm hôn Minh Hằng, Quốc Trường vẫn có động thái “khó hiểu” - Ảnh 8

Minh Hằng - Quốc Trường quen biết nhau sau khi cùng kết hợp với nhau trong dự án phim Bẫy Ngọt Ngào - bộ phim đang phải rời lịch chiếu do dịch bệnh. Nhiều người cho rằng, đây chính là nơi kết duyên cặp đôi chị - em này. Tuy nhiên cũng có người cho rằng cặp đôi chỉ đang cùng nhau tạo sự thu hút cho bộ phim của mình bởi dù lộ hàng tá hint hẹn hò nhưng cặp đôi đến nay vẫn không chịu công khai.

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