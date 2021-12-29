Phía Thủy Tiên có động thái đầu tiên sau khi Bộ Công an thông báo kết quả điều tra: Có 'đòn' phản công 'giấc mơ' 320 tỷ của nữ CEO 'nọ'

Hậu trường 29/12/2021 15:48

Sau khi Bộ Công an thông tin về quá trình từ thiện của nghệ sĩ, trong đó nhấn mạnh việc nhiều người nổi tiếng bỏ tiền túi để ủng hộ bà con, phía Thủy Tiên đã có động thái đầu tiên.

Chiều ngày 28/12, theo nguồn tin từ báo Lao Động, Bộ Công an tổ chức buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2021.

Liên quan đến quá trình điều tra việc làm từ thiện của một số ca sĩ, nghệ sĩ kêu gọi quyên góp có dấu hiệu không minh bạch, thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) - đã trả lời.

Cụ thể, theo tướng Niêm, từ tháng 5 đến nay, trên các trang mạng đưa thông tin phản ánh tình hình không minh bạch của nghệ sĩ, ca sĩ kêu gọi từ thiện. C02 tổ chức xác minh, ngoài phản ánh có 1 số trường hợp gửi đơn đến cục.

Về các trường hợp gửi đơn, sau khi được phân công xác minh, giải quyết đơn đã làm việc với các trường hợp này.

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Ca sĩ Thủy Tiên trong một lần trao quà từ thiện - Ảnh: Internet

Dân Trí cũng thông tin thêm, các cá nhân có vấn đề kêu gọi từ thiện để ủng hộ đồng bào bị bão lụt, trong một thời gian đã đóng tài khoản, dừng nhận tiền ủng hộ. Sau đó, các cá nhân đã trực tiếp hoặc thông qua đại diện đến các địa phương thực hiện việc từ thiện.

"Qua các ngân hàng, C02 xác nhận tiền vào các tài khoản còn ít hơn số tiền các cá nhân đi làm từ thiện", Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm nói.

Sau khi trao đổi với các cơ quan tố tụng, C02 tiếp tục xác minh, làm rõ để đưa ra kết quả cuối cùng vào giữa tháng 1/2022.

 

Cách đây ít giờ, FC Thủy Tiên vừa có bài đăng chia sẻ lại nội dung trên VTV liên quan đến thông báo của Bộ Công an vào chiều qua. Theo đó, phía Thủy Tiên khẳng định "ngân hàng không hề có 320 tỷ như giấc mơ". 

 

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Phát ngôn của phía Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình

Động thái này của FC giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc đã ngầm đập tan "giấc chiêm bao" trước đó của một nữ CEO về việc Thủy Tiên kêu gọi được hơn 300 tỷ, nhưng chỉ công bố hơn 170 tỷ.

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Nữ ca sĩ từng khóc nấc trong buổi phát trực tiếp vì bị dư luận công kích sau khi nữ CEO Đai Nam tố gắt - Ảnh chụp màn hình

Tại thời điểm bị nữ doanh nhân Bình Dương tố gắt trên sóng livestream, nữ ca sĩ đã cùng với ông xã đến ngân hàng sao kê đầy đủ giấy tờ. Trong buổi công khai sao kê, Thủy Tiên thẳng thừng tuyên bố: "Thời gian tới chắc chắn Tiên vẫn sẽ tiếp tục thực hiện thiện nguyện, nhưng sẽ không kêu gọi từ cộng đồng nữa mà chỉ thực hiện với tư cách cá nhân như từ trước đến nay. Đó là điều chắc chắn! Toàn bộ sao kê ngày hôm nay sẽ được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra nhằm lấy lại sự minh bạch cho cả hai vợ chồng. 

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Vợ chồng chân sút Nghệ An tại buổi sao kê - Ảnh: Internet

Đồng thời, chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện một số cá nhân cố tình tung những tin đồn sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, công việc. Bất kể đó là ai, doanh nhân, CEO, hay những người có địa vị trong xã hội. Tiên và Vinh tin rằng không có bất cứ một cá nhân và tổ chức nào có thể đứng trên pháp luật. Cả hai vợ chồng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự công tâm, nghiêm khắc và luôn giữ tinh thần thượng tôn pháp luật".

Nguyên văn bài chia sẻ của FC Thủy Tiên

"VTV: Tại cuộc họp báo đại diện cục cảnh sát hình sự cũng thông tin kết quả xác minh liên quan đến nghệ sỹ Thuỷ Tiên làm từ thiện

Thiếu Tướng Niêm: Khẳng định là số tiền vào tài khoản là còn ít hơn so với lượng tiền mà các cá nhân đi ủng hộ đồng bào ở các tỉnh, và cái này là có xác nhận của hoặc UBND hoặc UBMTTQ hoặc của cá nhân... chúng tôi cũng đã tổng hợp và cũng đang trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan và Viện Kiểm Sát để xác minh thêm 1 số nội dung, thời hạn xác minh thì cũng đến 15/1 thì cũng là kết thúc.

Vậy là ngân hàng hề không có 320 tỷ như giấc mơ"

HOT: Thủy Tiên tung hint đêm muộn, 'ngấp nghé' trở lại hoạt động nghệ thuật hậu lùm xùm từ thiện bạc tỷ, thái độ của CĐM thế nào?

HOT: Thủy Tiên tung hint đêm muộn, 'ngấp nghé' trở lại hoạt động nghệ thuật hậu lùm xùm từ thiện bạc tỷ, thái độ của CĐM thế nào?

Cách đây ít phút, Thủy Tiên bất ngờ đăng tải loạt ảnh tập vũ đạo cùng dancer khiến CĐM đứng ngồi không yên, đồn đoán nữ ca sĩ sắp trở lại sau thời gian vướng lùm xùm từ thiện.

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