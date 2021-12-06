Sau khi Thùy Tiên đăng quang Miss Grand 2021, một bộ phận dân mạng lại réo tên nữ ca sĩ Thủy Tiên dù cả hai sao nữ này chẳng hề có chút liên quan, có chăng chỉ là tên giống nhau.

Tối ngày 4/12, Thùy Tiên đã chính thức bước vào vòng chung kết của Miss Grand International. Tại đây, người đẹp đã có màn thể hiện xuất sắc và nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Sau màn hùng biện vô cùng dõng dạc trả lời bằng tiếng Anh lẫn tiếng Thái, đại diện Việt Nam nhận được vô số tiếng hò hét, cổ vũ từ khán gải quốc gia chủ nhà.

Đại diện Việt Nam đăng quang đầy thuyết phục - Ảnh chụp màn hình Trước khi nắm tay chờ kết quả chung cuộc, Thùy Tiên chia sẻ bằng cả 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Thái. Tạm dịch 1 phần nội dung chia sẻ của cô như sau: "Không thể tin nổi tôi lại đứng ở vị trí này. Tôi vô cùng hồi hộp và run. Tôi đã sẵn sàng ở Thái 1 năm". Có thể nói, hành trình vừa qua của Thùy Tiên ở Miss Grand International khiến netizen vô cùng tự hào. Sau cùng với những màn thể hiện "trên cả tuyệt vời" trên đất Thái, Thùy Tiên đã chính thức mang vương miện về cho nước nhà khiến cả MXH đêm nay bùng nổ vì ăn mừng chiến thắng thuyết phục.

Nhan sắc rạng ngời của Thùy Tiên - Ảnh: Internet Tuy nhiên, đáng chú ý là ngay sau khi đăng quang, bên cạnh những lời chúc mừng từ người hâm mộ nước nhà thì bất ngờ, một bộ phận dân mạng lại réo tên nữ ca sĩ Thủy Tiên dù cả hai sao nữ này chẳng hề có chút liên quan, có chăng chỉ là tên giống nhau. Khi gõ tìm kiếm Thủy Tiên, cư dân mạng bất ngờ khi ra hàng loạt tin liên quan đến Miss Grand 2021 - Ảnh chụp màn hình Không ít người đọc lướt qua đã lầm tưởng giọng ca "Ngôi nhà hạnh phúc" đi thi hoa hậu. Thậm chí, một số trang fanpage còn đánh nhầm tên Thùy Tiên thành Thủy Tiên. Không những thế, khi tìm kiếm từ khóa Thủy Tiên trên Facebook, CĐM tá hỏa khi có thể dễ dàng nhận được loạt kết quả như "Thủy Tiên Miss Grand", "Thủy Tiên đăng quang hoa hậu"... CĐM 'mỉa mai' Thủy Tiên đăng quang hoa hậu - Ảnh chụp màn hình Bên cạnh đó, rất nhiều hội nhóm trên MXH đã đăng tải những dòng trạng thái và hình ảnh gây hiểu lầm rằng nữ ca sĩ đi thi hoa hậu giữa ồn ào từ thiện. Cư dân mạng, đặc biệt là người hâm mộ củ 2 người đẹp đã vô cùng bức xúc và chỉ trích rằng trò đùa này khá “vô duyên”, ảnh hưởng đến cuộc sống của ca sĩ Thủy Tiên và hoa hậu Thùy Tiên.

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