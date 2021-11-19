Sự nghiệp của Thủy Tiên lộ dấu hiệu 'tuột dốc' không phanh: Lý do nào khiến khán giả lựa chọn 'quay lưng' dù sự thật chưa 'sáng tỏ'?

Giữa ồn ào từ thiện, sự nghiệp của Thủy Tiên lộ dấu hiệu "tuột dốc" không phanh. Nhiều người tìm ra bằng chứng CĐM đang dần "quay lưng" với nữ ca sĩ.

Chiều hôm 17/9, buổi livestream thông báo minh bạch về giấy tờ sao kê trong đợt cứu trợ miền Trung vào năm ngoái đã được Thủy Tiên phát trực tiếp trên trang Fanpage của mình. Tại thời điểm phát trực tiếp, số lượng người theo dõi liên tục phá kỷ lục của những streamer có tiếng trên MXH, đủ để thấy sức nóng và sự quan tâm của dư luận đối với lùm xùm sao kê này. Ngay sau đó, nữ ca sĩ cũng thu về lượt tương tác khủng khi đăng tải "trọn bộ" các đường link giấy tờ sao kê từ thiện.

Vợ chồng chân sút Nghệ An tại ngân hàng hôm 19/7 - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 2 tháng vướng ồn ào, một lượng lớn người hâm mộ đã bất ngờ "quay lưng" bỏ Thích fanpage Thủy Tiên. Cụ thể, theo ghi nhận của Social Blade - chuyên trang thống kê chuyên theo dõi hoạt động của các tài khoản mạng xã hội và YouTube, trong 30 ngày gần nhất đã có gần 32 nghìn tài khoản MXH bỏ Thích fanpage của nữ ca sĩ.

Thống kê lượt tương tác - Ảnh: Internet Thậm chí, những lần lộ diện giữa lùm xùm gần đây của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên cũng nhận về nhiều chỉ trích, soi mói thay vì tán dương hay hâm mộ như trước. Lý giải về nguyên do, nhiều netizen cho rằng vì thời gian qua, giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc đã "đóng băng" các hoạt động nghệ thuật và chưa trở lại showbiz như nhiều nghệ sĩ khác nên mới giảm nhiệt. Tuy nhiên, phần đông cư dân mạng khắng định, đây là minh chứng cho thấy Thủy Tiên đã bị một bộ phận người hâm mộ quay lưng vì những lùm xùm về từ thiện là chính. Chuyến từ thiện đầy 'bão tố' của nữ ca sĩ khiến cho sự nghiệp của cô lúc thăng, lúc trầm - Ảnh: Internet Liên quan đến câu chuyện từ thiện của giới nghệ sĩ nói chung và Thủy Tiên nói riêng, mới đây, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các tỉnh để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương nhận hỗ trợ để đưa ra kết luận cuối cùng.

'Vén màn' bí mật câu chuyện 'tai tiếng' khiến Noo Phước Thịnh và Thủy Tiên 'thân ai nấy lo' sau từng ấy thời gian 'kề vai sát cánh' Noo Phước Thịnh từng chia sẻ bản thân đã mất rất nhiều khi gia nhập Showbiz Việt. Nam ca sĩ bộc bạch Thủy Tiên chính là điều mà anh đã đánh mất và khiến bản thân vô cùng tiếc nuối.

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