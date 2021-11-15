'Vén màn' bí mật câu chuyện 'tai tiếng' khiến Noo Phước Thịnh và Thủy Tiên 'thân ai nấy lo' sau từng ấy thời gian 'kề vai sát cánh'

Hậu trường 15/11/2021 16:14

Noo Phước Thịnh từng chia sẻ bản thân đã mất rất nhiều khi gia nhập Showbiz Việt. Nam ca sĩ bộc bạch Thủy Tiên chính là điều mà anh đã đánh mất và khiến bản thân vô cùng tiếc nuối.

Thủy Tiên Noo Phước Thịnh từng được biết đến là cặp bạn thân nổi tiếng showbiz Việt. Bên nhau từ thuở mới chập chững vào nghề, đến lúc có tiếng tăm, cả hai vẫn khiến người hâm mộ nể phục vì tình bạn thân thiết. Nam ca sĩ từng xúc động thừa nhận Thủy Tiên chính là người đã nâng đỡ và giúp đỡ anh rất nhiều khi anh gia nhập làng giải trí.

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Thời còn 'thân', cả hai liên tục đóng tình nhân trong các MV ca nhạc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thân nhau là vậy nhưng đến năm 2015, tin đồn tình chị em giữa Noo Phước Thịnh và Thủy Tiên "toang" khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Tại thời điểm đó, nhiều lý do được CĐM đồn đoán, song nhiều netizen cho rằng nguyên nhân chính có lẽ đến từ việc Noo Phước Thịnh không có mặt trong buổi ra mắt phim "Biệt vụ 3 Lờ" của Thủy Tiên.

Giữa tin đồn rạn nứt, Thủy Tiên từng tiết lộ với truyền thông về mối quan hệ với đàn em. Cô cho biết khi có ý định sản xuất phim, Noo Phước Thịnh đã ngỏ ý muốn tham gia. Vì thế, cô đã nhờ biên kịch viết riêng cho giọng ca Thương em là điều anh không thể một vai có khá nhiều đất diễn. Tuy nhiên, gần đến ngày bấm máy, anh lại không tham gia như dự định với lý do không sắp xếp được lịch trình. Thậm chí khi nữ ca sĩ gọi điện cũng không bắt máy.

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Nhiều khán giả cho rằng mối quan hệ của hai rạn nứt từ dự án phim của Thủy Tiên - Ảnh: Internet

"Khi tôi có dự định sản xuất phim thì Noo có nói rằng chị sắm một vai cho em tham gia.

Tôi cũng đã nhờ biên kịch viết riêng cho Noo một vai cũng khá nhiều đất diễn, nhưng đến cận ngày bấm máy thì Noo cho biết không tham gia nữa vì không sắp xếp được lịch trình. Sau đó tôi có gọi điện thoại hỏi lại thì Noo không bắt máy. 

Noo không tham gia được thì chủ động thông báo sớm với Tôi. Thông tin Noo đóng phim này cũng là do chính Noo lên tiếng trước. Lúc đó, tôi cũng nói Noo để mọi người tập trung vào dự án âm nhạc của Noo trước.

Sau đó ekip cố gắng sắp xếp một vai diễn khách mời cho Noo để thông tin ban đầu không bị sai lệch nhưng Noo cũng không tham gia được", Thủy Tiên cho hay.

Tại thời điểm đó, phía nam ca sĩ giữ im lặng và cho đến tận 3 năm sau, anh mới lên tiếng xác nhận và khẳng định, với mình, Thủy Tiên là một người thầy, là một kỷ niệm rất đẹp.

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Noo Phước Thịnh bộc bạch mất nhiều trên chặng đường 10 năm tham gia showbiz Việt - Ảnh: VietNamNet

Đến cuối năm 2020, trong một cuộc phỏng vấn với PV VietNamNet, Noo Phước Thịnh chia sẻ bản thân đã mất rất nhiều. Nam ca sĩ bộc bạch Thủy Tiên chính là điều mà anh đã đánh mất và khiến bản thân vô cùng tiếc nuối.

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Thủy Tiên cho biết 18 năm qua đây là lần đầu tiên cô phải quay lại thời kỳ khó khăn khi tiền gần như cháy túi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn rất vui vì giúp đỡ được nhiều người.

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