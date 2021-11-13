Thủy Tiên từng than vãn 'cháy túi' vì làm từ thiện, để lộ số dư tài khoản khiến CĐM tá hỏa

Hậu trường 13/11/2021 16:32

Thủy Tiên cho biết 18 năm qua đây là lần đầu tiên cô phải quay lại thời kỳ khó khăn khi tiền gần như cháy túi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn rất vui vì giúp đỡ được nhiều người.

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ lùm xùm liên quan đến chuyện từ thiện, từ việc chậm trễ giải ngân tiền từ thiện cứu trợ lũ lụt cho miền Trung của nghệ sĩ Hoài Linh đến ồn ào sao kê của Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng nổi lên như một "hiện tượng" gây tranh cãi.

Trong số những nghệ sĩ vướng ồn ào từ thiện, Thủy Tiên là cái tên bị netizen chú ý nhiều nhất bởi nữ ca sĩ có rất nhiều hoạt động thiện nguyện gây tiếng vang.

Mới đây, giữa lúc hàng loạt địa phương đang rà soát lại hoạt động từ thiện của nữ ca sĩ vào mùa lũ 2020, trên MXH bất ngờ xuất hiện lại hình ảnh cô từng đăng tải tiết lộ số dư tài khoản sau chuyến đi từ thiện ở miền Tây cũng vào năm 2020.

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Vợ chồng chân sút Nghệ An chăm làm từ thiện - Ảnh: Internet

Cụ thể, sau đợt từ thiện cho miền Tây đầu năm 2020, Thủy Tiên từng tiết lộ bản thân đang gặp khó khăn về tài chính. Cô chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh chụp màn hình sao kê tài khoản ngân hàng còn hơn 300 nghìn kèm với dòng trạng thái: "Hậu quả của việc làm từ thiện lố tay, đã 18 năm qua mới quay lại trải qua sự nghèo này, nhìn tài khoản còn 364.160 đồng ngồi cười lia lịa luôn nè, đang trải nghiệm cuộc sống nghèo một cách thật thú vị nha. Lúc này có vẻ quỹ đen của chồng có vẻ phát huy tác dụng này. Để mai ra vườn hay làm gì đi bán online coi".

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Bài đăng của nữ ca sĩ sau khi làm từ thiện ở Miền Tây trở về - Ảnh: Internet

Thủy Tiên cho biết 18 năm qua đây là lần đầu tiên cô phải quay lại thời kỳ khó khăn khi tiền gần như cháy túi sau chuyến làm từ thiện có phần "lố tay" của mình. Tuy nhiên, giọng ca Ngôi nhà hành phúc vẫn rất vui vì giúp đỡ được nhiều người khó khăn. 

Bà xã Công Vinh nổi tiếng là nữ nghệ sĩ chăm chỉ làm từ thiện. Không chỉ trong đợt lũ năm ngoái, cô còn nhiều lần cùng chồng kêu gọi, góp tiền xây cầu, hỗ trợ bà con khi hạn mặn gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

Thủy Tiên từng than vãn 'cháy túi' vì làm từ thiện, để lộ số dư tài khoản khiến CĐM tá hỏa - Ảnh 3
Thủy Tiên cứu trợ hạn mặn - Ảnh: Internet
Thủy Tiên từng than vãn 'cháy túi' vì làm từ thiện, để lộ số dư tài khoản khiến CĐM tá hỏa - Ảnh 4
Nữ ca sĩ đích thân đến miền Trung trong mùa lũ - Ảnh: Internet

Ngay lúc lùm xùm từ thiện của nữ ca sĩ gây ồn ào MXH, nhiều cư dân mạng vẫn đang chờ kết quả điều tra của Bộ công an nhằm làm rõ vụ việc.

'Điểm nóng' vụ từ thiện của Thủy Tiên: Một huyện ở Quảng Bình xác nhận 'không thể thực hiện, không có báo cáo!'

'Điểm nóng' vụ từ thiện của Thủy Tiên: Một huyện ở Quảng Bình xác nhận 'không thể thực hiện, không có báo cáo!'

UBND huyện Lệ Thủy - Quảng Bình đã yêu cầu các địa phương rà soát hoạt động từ thiện của Thủy Tiên, đồng thời tổng hợp, báo cáo bằng văn bản, tuy nhiên, công tác thống kê không thể thực hiện được.

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