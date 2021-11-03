Tiếp tục phát hiện số tiền cứu trợ ngoài danh sách trong đợt từ thiện mùa lũ của Thủy Tiên: Địa phương đang rà soát, tìm kiếm khoản chênh lệch

Cụ thể, trước đó sau khi nhận được văn bản yêu cầu phối hợp của Bộ Công an về việc thống kê, báo cáo số tiền, hiện vật nhận được từ việc cứu trợ lũ lụt của ca sỹ Thủy Tiên vào cuối năm 2020, huyện Thanh Chương lập tức thống kê và báo cáo.

Dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều 2/11, ông Nguyễn Văn Hòe - Phó phòng Lao động TB&XH huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, huyện này vẫn đang tiếp tục triển khai việc tìm kiếm người dân nằm ngoài danh sách cố định của địa phương lập nhưng được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ đoàn của ca sĩ Thủy Tiên vào cuối năm 2020.

Ngoài ra, huyện này còn nhận được sự hỗ trợ từ ca sĩ Thủy Tiên xây dựng 2 cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, 10 xuồng cứu hộ trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Qua rà soát báo cáo từ 25 xã trên địa bàn thì huyện này có 520 hộ dân được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ ca sĩ Thủy Tiên với tổng số tiền nhận được là 5 tỷ 87 triệu đồng.

Tổng số tiền mà huyện này nhận được cứu trợ lũ lụt từ giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc vào năm 2020 là 6 tỷ 787 triệu đồng.

Xuồng cứu trợ được nữ ca sĩ ủng hộ trong đợt lũ năm ngoái - Ảnh: Internet

Cũng vào cuối năm 2020, sau khi đoàn bà xã Công Vinh về trao quà cho người dân thì dựa vào thực tế tại buổi trao quà và chứng kiến buổi trao quà, UBMTTQ huyện Thanh Chương đã làm giấy xác nhận tiền mà ca sĩ Thủy Tiên đã về hỗ trợ trên địa bàn là 5 tỷ 189 triệu đồng cùng 10 xuồng trị giá 200 triệu, xây dựng 2 cầy cầu trị giá 1,5 tỷ đồng. Tổng cộng là 6 tỷ 889 triệu đồng.

Giấy xác nhận ban đầu sau thời điểm ca sĩ Thủy Tiên về trao quà cứu trợ lũ lụt trên địa bàn huyện Thanh Chương - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Liên quan đến quá trình từ thiện của Thủy Tiên trên địa bạn huyện, hôm 1/11, trả lời PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hòe khẳng định: "Sau khi rà soát, có 4 xã Thanh An, Thanh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Sơn báo cáo số tiền cứu trợ thêm hơn 30 triệu đồng so với báo cáo ban đầu. Hiện, chúng tôi đang yêu cầu các xã tiếp tục rà soát các hộ dân còn lại".

Theo ông Hòe, trong quá trình trao quà của đoàn ca sĩ Thủy Tiên có nhiều hộ dân đã xin được hỗ trợ trực tiếp do hoàn cảnh quá khó khăn, mà không nằm danh sách được lập từ các xã trước đó.

“Đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên khi về địa phương được triển khai rất bài bản từ chính quyền, các đoàn thể và tổ chức. Chỉ còn số tiền đoàn hỗ trợ bên ngoài danh sách được lập từ trước do không ghi chép đầy đủ nên phải tìm ngược lại”, Phó phòng LĐ-TB&XH huyện Thanh Chương chia sẻ.

Thủy Tiên từ thiện tại Nghệ An - Ảnh: Internet

Hiện, quá trình xác minh công tác thiện nguyện của nữ ca sĩ vào mùa lũ năm 2020 vẫn đang được gấp rút thực hiện sau khi Bộ Công an thông báo vào cuộc điều tra.