Tiếp tục phát hiện số tiền cứu trợ ngoài danh sách trong đợt từ thiện mùa lũ của Thủy Tiên: Địa phương đang rà soát, tìm kiếm khoản chênh lệch

Hậu trường 03/11/2021 08:53

Trong quá trình trao quà của đoàn ca sĩ Thủy Tiên có nhiều hộ dân đã xin được hỗ trợ trực tiếp do hoàn cảnh quá khó khăn, mà không nằm danh sách được lập từ các xã trước đó.

Dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều 2/11, ông Nguyễn Văn Hòe - Phó phòng Lao động TB&XH huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, huyện này vẫn đang tiếp tục triển khai việc tìm kiếm người dân nằm ngoài danh sách cố định của địa phương lập nhưng được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ đoàn của ca sĩ Thủy Tiên vào cuối năm 2020.

Cụ thể, trước đó sau khi nhận được văn bản yêu cầu phối hợp của Bộ Công an về việc thống kê, báo cáo số tiền, hiện vật nhận được từ việc cứu trợ lũ lụt của ca sỹ Thủy Tiên vào cuối năm 2020, huyện Thanh Chương lập tức thống kê và báo cáo.

Qua rà soát báo cáo từ 25 xã trên địa bàn thì huyện này có 520 hộ dân được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ ca sĩ Thủy Tiên với tổng số tiền nhận được là 5 tỷ 87 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện này còn nhận được sự hỗ trợ từ ca sĩ Thủy Tiên xây dựng 2 cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, 10 xuồng cứu hộ trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Tổng số tiền mà huyện này nhận được cứu trợ lũ lụt từ giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc vào năm 2020 là 6 tỷ 787 triệu đồng.

Thuy Tien 1
Xuồng cứu trợ được nữ ca sĩ ủng hộ trong đợt lũ năm ngoái - Ảnh: Internet

Cũng vào cuối năm 2020, sau khi đoàn bà xã Công Vinh về trao quà cho người dân thì dựa vào thực tế tại buổi trao quà và chứng kiến buổi trao quà, UBMTTQ huyện Thanh Chương đã làm giấy xác nhận tiền mà ca sĩ Thủy Tiên đã về hỗ trợ trên địa bàn là 5 tỷ 189 triệu đồng cùng 10 xuồng trị giá 200 triệu, xây dựng 2 cầy cầu trị giá 1,5 tỷ đồng. Tổng cộng là 6 tỷ 889 triệu đồng.

Thuy Tien 2
Giấy xác nhận ban đầu sau thời điểm ca sĩ Thủy Tiên về trao quà cứu trợ lũ lụt trên địa bàn huyện Thanh Chương - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Liên quan đến quá trình từ thiện của Thủy Tiên trên địa bạn huyện, hôm 1/11, trả lời PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hòe khẳng định: "Sau khi rà soát, có 4 xã Thanh An, Thanh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Sơn báo cáo số tiền cứu trợ thêm hơn 30 triệu đồng so với báo cáo ban đầu. Hiện, chúng tôi đang yêu cầu các xã tiếp tục rà soát các hộ dân còn lại".

Theo ông Hòe, trong quá trình trao quà của đoàn ca sĩ Thủy Tiên có nhiều hộ dân đã xin được hỗ trợ trực tiếp do hoàn cảnh quá khó khăn, mà không nằm danh sách được lập từ các xã trước đó.

“Đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên khi về địa phương được triển khai rất bài bản từ chính quyền, các đoàn thể và tổ chức. Chỉ còn số tiền đoàn hỗ trợ bên ngoài danh sách được lập từ trước do không ghi chép đầy đủ nên phải tìm ngược lại”, Phó phòng LĐ-TB&XH huyện Thanh Chương chia sẻ.

Thuy Tien 3
Thủy Tiên từ thiện tại Nghệ An - Ảnh: Internet

Hiện, quá trình xác minh công tác thiện nguyện của nữ ca sĩ vào mùa lũ năm 2020 vẫn đang được gấp rút thực hiện sau khi Bộ Công an thông báo vào cuộc điều tra.

Số tiền ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ 'chênh' sau rà soát ở một huyện tại Nghệ An, lý do là gì?

Số tiền ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ 'chênh' sau rà soát ở một huyện tại Nghệ An, lý do là gì?

Liên quan đến hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt năm 2020 của ca sĩ Thủy Tiên, đến nay huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã gửi báo cáo đến Bộ Công an và vẫn đang tiếp tục cho rà soát số tiền còn lại do chưa khớp nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Thủy Tiên từ thiện nghệ sĩ từ thiện mùa lũ

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 28 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 50 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?