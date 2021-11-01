Số tiền ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ 'chênh' sau rà soát ở một huyện tại Nghệ An, lý do là gì?

“Sau khi rà soát, có 4 xã Thanh An, Thanh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Sơn báo cáo số tiền cứu trợ thêm hơn 30 triệu đồng so với báo cáo ban đầu. Hiện, chúng tôi đang yêu cầu các xã tiếp tục rà soát các hộ dân còn lại”, ông Hòe nói.

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, ngày 1/11, ông Nguyễn Văn Hòe - Phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, liên quan đến hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt năm 2020 của ca sĩ Thủy Tiên , đến nay địa phương đã gửi báo cáo đến Bộ Công an và vẫn đang tiếp tục cho rà soát số tiền còn lại do chưa khớp nhau.

“Đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên khi về địa phương được triển khai rất bài bản từ chính quyền, các đoàn thể và tổ chức. Chỉ còn số tiền đoàn hỗ trợ bên ngoài danh sách được lập từ trước do không ghi chép đầy đủ nên phải tìm ngược lại”, Phó phòng LĐ-TB&XH huyện Thanh Chương chia sẻ.

Theo ông Hòe, trong quá trình trao quà của đoàn ca sĩ Thủy Tiên có nhiều hộ dân đã xin được hỗ trợ trực tiếp do hoàn cảnh quá khó khăn, mà không nằm danh sách được lập từ các xã trước đó.

Thủy Tiên phát tiền hỗ trợ đợt lũ năm 2020 - Ảnh: Internet

Xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương) là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ năm 2020. Toàn xã có 600 hộ dân bị ngập lụt, cầu Khe Liệu bị sập hoàn toàn. Tại thời điểm đó, xã Thanh Mỹ có 38 hộ dân bị thiệt hại nặng nhất được nhận tiền từ đoàn ca sĩ Thủy Tiên, số tiền là 690 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế sau khi rà soát lại thì số tiền người dân được nhận lên đến 696 triệu đồng.

Ông Hoàng Phạm Thọ, Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ chia sẻ: “Nếu ca sĩ Thủy Tiên về phát quà cho tất cả mọi người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt thì đỡ vất vả cho công tác chọn lựa người được nhận. Thời điểm đó cực kỳ nhạy cảm, ví dụ người nhận 9 hoặc 10 triệu thì ngang nhau, nhưng những người nhận 7 hay 8 triệu lại có sự so sánh”, ông Thọ bộc bạch.

Theo ông Thọ, khi đoàn ca sĩ Thủy Tiên về họ sắp xếp theo thứ tự để phát tiền. Tuy nhiên, thời điểm đó xã không giám sát nên không biết đoàn cho dân bao nhiêu tiền. “Họ thích cho dân bao nhiêu thì cho. Một số người ở lại sau xin thêm thì đoàn vẫn cho thêm. Sau này xã đi đến từng hộ để rà soát cụ thể mới phát hiện lệch ra 6 triệu đồng so với ban đầu như đã nêu ở trên”, ông Thọ nói.

Hàng loạt địa phương đang trong quá trình rà soát - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 8/10, trả lời trên báo Công an nhân dân, lãnh đạo huyện Thanh Chương cho biết, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên về trao quà trên địa bàn huyện Thanh Chương vào ngày 3/1/2020, với hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được nhận cứu trợ. Bình quân, mỗi hộ dân trên địa bàn được nhận số tiền từ 5-20 triệu đồng, tổng số tiền người dân trên địa bàn huyện này nhận được là gần 5,2 tỉ đồng.

Theo xác nhận của lãnh đạo huyện Thanh Chương, việc vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên về địa bàn huyện này để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt là có thật, và số tiền nói trên đã được trao đến tận tay người dân. Ngoài việc ủng hộ tiền trực tiếp cho người dân, vợ chồng Thủy Tiên đã hỗ trợ xây dựng 2 cầu dân sinh trên địa bàn huyện Thanh Chương bị sập do lũ lụt với số tiền 1,5 tỷ đồng; tặng 20 xuồng cứu hộ trị giá 200 triệu đồng cho các xã thường xuyên bị ngập lụt.