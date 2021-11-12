'Điểm nóng' vụ từ thiện của Thủy Tiên: Một huyện ở Quảng Bình xác nhận 'không thể thực hiện, không có báo cáo!'

Hậu trường 12/11/2021 16:53

UBND huyện Lệ Thủy - Quảng Bình đã yêu cầu các địa phương rà soát hoạt động từ thiện của Thủy Tiên, đồng thời tổng hợp, báo cáo bằng văn bản, tuy nhiên, công tác thống kê không thể thực hiện được.

Dẫn tin từ báo Thanh Tra, tại phiên chất vấn chiều ngày 10/11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hiện nay Bộ Công an đang giao Cục Cảnh sát hình sự tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin phản ánh về hoạt động quyên góp tiền từ thiện, cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra ở khu vực miền Trung năm 2020 của một số nghệ sỹ để làm rõ những vụ việc theo quy định của pháp luật. 

Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng tiến hành rà soát, xác định những tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc quyên góp của quá trình giải ngân; phối hợp với UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi xác minh làm rõ số tiền, hàng các nghệ sĩ đã tiến hành cứu trợ từ thiện tại các địa phương.

Theo Bộ trưởng Lâm, Cục Cảnh sát hình sự đã mời một số cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm kết luận vụ việc theo quy định  của pháp luật.

Thuy Tien 1
Bộ trưởng Công an Tô Lâm - Ảnh: Báo Thanh Tra 

Đến sáng ngày 12/11, theo nguồn tin từ báo Lao Động, UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, liên quan đến yêu cầu thống kê rà soát, báo cáo việc cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương báo cáo nhưng không thể thực hiện được.

Lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy cho biết, UBND huyện không có báo cáo về tình hình cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn, và tình hình trên đã được thông tin đến lực lượng công an.

Nguyên nhân được cho là khi ca sĩ Thủy Tiên về cứu trợ người dân trong đợt lũ năm 2020 đã chủ động đi thẳng về các địa phương, không thông qua UBND huyện. Khi về các xã, ca sĩ Thủy Tiên cũng chủ động hỗ trợ tiền mặt cho người dân, số tiền tùy tâm, tùy đối tượng, không cố định mức tiền cụ thể nên công tác thống kê gặp rất nhiều khó khăn, không thể thống kê được.

Thuy Tien 2
Nữ ca sĩ tự mình đến tận vùng lũ để cứu trợ - Ảnh: Internet

Vào tháng 10/2021 UBND huyện Lệ Thủy đã có công văn gửi UBND các xã, thị trấn, Hội Chữ thập đỏ huyện về việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động từ thiện năm 2020 liên quan đến ca sĩ Thủy Tiên. 

Theo đó, UBND huyện Lệ Thủy nhận được công văn của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, chất liệu điện tử liên quan đến hoạt động từ thiện của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) trên địa bàn huyện năm 2020. 

Để đảm bảo thông tin cung cấp cho cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phục vụ công tác điều tra, UBND huyện Lệ Thủy đã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo rà soát, tổng hợp, báo cáo bằng văn bản các nội dung theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Tuy nhiên, hết thời hạn theo yêu cầu, UBND các địa phương không thể có số liệu thống kê do các nguyên nhân như đã nêu trên.

Thuy Tien 3
Hiện nhiều địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát hoạt động từ thiện của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Hiện câu chuyện từ thiện của nghệ sĩ tiếp tục là tâm điểm nóng của những cuộc tranh luận. Những cái tên như Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng được nhắc đến trên hầu khắp các diễn đàn mạng xã hội. Dư luận càng thêm mong chờ vào kết luận điều tra cuối cùng sau loạt lùm xùm đấu tố gay gắt vừa qua.

Tiếp tục phát hiện số tiền cứu trợ ngoài danh sách trong đợt từ thiện mùa lũ của Thủy Tiên: Địa phương đang rà soát, tìm kiếm khoản chênh lệch

Tiếp tục phát hiện số tiền cứu trợ ngoài danh sách trong đợt từ thiện mùa lũ của Thủy Tiên: Địa phương đang rà soát, tìm kiếm khoản chênh lệch

Trong quá trình trao quà của đoàn ca sĩ Thủy Tiên có nhiều hộ dân đã xin được hỗ trợ trực tiếp do hoàn cảnh quá khó khăn, mà không nằm danh sách được lập từ các xã trước đó.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Thủy Tiên từ thiện Từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 24 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 54 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 24 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?