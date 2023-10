Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng tiến hành rà soát, xác định những tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc quyên góp của quá trình giải ngân; phối hợp với UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi xác minh làm rõ số tiền, hàng các nghệ sĩ đã tiến hành cứu trợ từ thiện tại các địa phương.

Dẫn tin từ báo Thanh Tra, tại phiên chất vấn chiều ngày 10/11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hiện nay Bộ Công an đang giao Cục Cảnh sát hình sự tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin phản ánh về hoạt động quyên góp tiền từ thiện, cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra ở khu vực miền Trung năm 2020 của một số nghệ sỹ để làm rõ những vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy cho biết, UBND huyện không có báo cáo về tình hình cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn, và tình hình trên đã được thông tin đến lực lượng công an.

Nguyên nhân được cho là khi ca sĩ Thủy Tiên về cứu trợ người dân trong đợt lũ năm 2020 đã chủ động đi thẳng về các địa phương, không thông qua UBND huyện. Khi về các xã, ca sĩ Thủy Tiên cũng chủ động hỗ trợ tiền mặt cho người dân, số tiền tùy tâm, tùy đối tượng, không cố định mức tiền cụ thể nên công tác thống kê gặp rất nhiều khó khăn, không thể thống kê được.

Nữ ca sĩ tự mình đến tận vùng lũ để cứu trợ - Ảnh: Internet

Vào tháng 10/2021 UBND huyện Lệ Thủy đã có công văn gửi UBND các xã, thị trấn, Hội Chữ thập đỏ huyện về việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động từ thiện năm 2020 liên quan đến ca sĩ Thủy Tiên.

Theo đó, UBND huyện Lệ Thủy nhận được công văn của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, chất liệu điện tử liên quan đến hoạt động từ thiện của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) trên địa bàn huyện năm 2020.

Để đảm bảo thông tin cung cấp cho cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phục vụ công tác điều tra, UBND huyện Lệ Thủy đã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo rà soát, tổng hợp, báo cáo bằng văn bản các nội dung theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Tuy nhiên, hết thời hạn theo yêu cầu, UBND các địa phương không thể có số liệu thống kê do các nguyên nhân như đã nêu trên.

Hiện nhiều địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát hoạt động từ thiện của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Hiện câu chuyện từ thiện của nghệ sĩ tiếp tục là tâm điểm nóng của những cuộc tranh luận. Những cái tên như Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng được nhắc đến trên hầu khắp các diễn đàn mạng xã hội. Dư luận càng thêm mong chờ vào kết luận điều tra cuối cùng sau loạt lùm xùm đấu tố gay gắt vừa qua.