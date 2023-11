UBND huyện Lệ Thủy báo cáo về tình hình rà soát hoạt động từ thiện của Thủy Tiên, CĐM công kích dữ dội vì loạt 'bằng chứng' nữ ca sĩ tung ra trước đó

Lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy cho biết, UBND huyện không có báo cáo về tình hình cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn, và tình hình trên đã được thông tin đến lực lượng công an.

Theo đó, UBND huyện Lệ Thủy nhận được công văn của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, chất liệu điện tử liên quan đến hoạt động từ thiện của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) trên địa bàn huyện năm 2020.

Để đảm bảo thông tin cung cấp cho cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phục vụ công tác điều tra, UBND huyện Lệ Thủy đã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo rà soát, tổng hợp, báo cáo bằng văn bản các nội dung theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Tuy nhiên, hết thời hạn theo yêu cầu, UBND các địa phương không thể có số liệu thống kê do các nguyên nhân như đã nêu trên.

Nữ ca sĩ phát tiền theo cảm tính, không thông qua chính quyền - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi địa phương này lên tiếng xác nhận về hoạt động từ thiện của nữ ca sĩ, CĐM đã có nhiều luồng ý kiến phản ứng vô cùng gay gắt. Vì trước đó, sau bị một nữ CEO réo tên yêu cầu minh bạch, bà xã Công Vinh đã công khai rất nhiều giấy tờ xác nhận của chính quyền địa phương tại nơi mà cô đến cứu trợ trong mùa lũ năm 2020 vừa qua và coi đó như những bằng chứng đanh thép cho sự minh bạch và trong sạch của mình.

Phản ứng gay gắt của CĐM - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến hiện tại, nhiều địa phương lại lên tiếng xác nhận không thể rà soát vì trên thực tế, nữ ca sĩ đến giải ngân tiền từ thiện trên cơ sở cảm tính, không thông qua chính quyền. Bên cạnh đó, người dân nhận tiền hỗ trợ trong đợt lũ cũng khó để nhớ chính xác số tiền. Do đó, quá trình thống kê từ thiện cũng gặp khó khăn