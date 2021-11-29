Vướng mắc trong quá trình từ thiện của Thủy Tiên: Hộ nhận 500, hộ lại được hẳn 5 triệu - Người dân nói gì?

Hậu trường 29/11/2021 14:33

Thủy Tiên trao tiền không đồng nhất từ 500 nghìn đến 5 triệu, tại nhiều huyện ở Quảng Trị. Người dân tại đây đã lên tiếng về vụ việc trên.

Liên quan đến quá trình trao tiền từ thiện mùa lũ của ca sĩ Thủy Tiên vào cuối năm 2020, vừa qua, nhiều địa phương đã bắt đầu triển khai thông kê số liệu tuy nhiên gặp không ít khó khăn. Lý do khó để có số tiền cụ thể đến từ việc Thủy Tiên phát tiền tự phát, không thông qua cơ quan chức năng địa phương. Ngoài ra, số tiền trao tay mỗi hộ dân lại không đồng đều.

Mới đây, dẫn tin từ Dân Trí, tại thôn Võ Xá, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ nhiều mức khác nhau, không có sự đồng nhất, người cao nhất được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 5 triệu đồng, người ít nhất được hỗ trợ 500 nghìn đồng, nhiều người ở mức 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

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Thủy Tiên tự mình đến vùng lũ - Ảnh: Internet

Bà Trần Thị Lụa (51 tuổi, trú tại thôn Võ Xá, xã Trung Sơn), bà cho biết nhà bà ngập sâu hơn 1m trong đợt lụt cuối năm 2020. 

"Chồng tôi được đoàn của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài ra có một số vật phẩm khác như bánh, kẹo, mì tôm, sữa…", bà Lụa nói.

Không được hỗ trợ cao như bà Lụa, ông Trần Văn Đá (cùng thôn Võ Xá) chỉ được hỗ trợ 1 triệu đồng, bà Trương Thị Hòe được hỗ trợ 2 triệu đồng...

Vợ chồng ông Võ Đức Chánh (82 tuổi) và bà Trần Thị Hường may mắn được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 5 triệu đồng. "Nhờ số tiền ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ, cùng số tiền dành dụm được nên tôi sửa sang lại căn bếp", Dân Trí dẫn lời ông Chánh.

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Nữ ca sĩ trao tiền, nhu yếu phẩm cho bà con - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, báo Lao Động cũng thông tin thêm, ông Lê Công Minh – Chủ tịch UBMTTQ xã Triệu Thượng cho nguồn trên hay toàn xã có 159 hộ được nhận quà hỗ trợ lũ lụt từ đoàn thiện nguyện của nữ ca sĩ Thủy Tiên dành cho hộ nghèo, cận nghèo bị ngập lụt, mỗi hộ 3 triệu đồng. 

Khác với huyện Gio Linh, huyện Triệu Phong xác định mức tiền ca sĩ Thủy Tiên trao là tương đương nhau.

Hiện vụ ồn ào xoay quanh câu chuyện làm từ thiện của bà xã Công Vinh vẫn đang tiếp tục được dư luận quan tâm, chú ý đặc biệt.

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