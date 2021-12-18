HOT: Thủy Tiên tung hint đêm muộn, 'ngấp nghé' trở lại hoạt động nghệ thuật hậu lùm xùm từ thiện bạc tỷ, thái độ của CĐM thế nào?

Hậu trường 18/12/2021 21:54

Cách đây ít phút, Thủy Tiên bất ngờ đăng tải loạt ảnh tập vũ đạo cùng dancer khiến CĐM đứng ngồi không yên, đồn đoán nữ ca sĩ sắp trở lại sau thời gian vướng lùm xùm từ thiện.

Suốt nhiều tháng nay, sau khi tiến hành sao kê minh bạch hàng trăm tỷ cứu trợ miền Trung vào mùa lũ 2020, Thủy Tiên vướng phải vô số những ồn ào không đáng có. Mới đây nhất, ngay khi Bộ Công an vào cuộc điều tra hoạt động thiện nguyện và yêu cầu các địa phương xác thực cụ thể số tiền ủng hộ thì hàng loạt địa phương bất ngờ cho biết khó để xác nhận chính xác số tiền, đồng thời khẳng định nữ ca sĩ tự đến vùng lũ, cho tiền tùy hoàn cảnh nên rất khó để có số liệu chính xác.

Thuy Tien 1
Nữ ca sĩ vướng nhiều ồn ào liên quan đến chuyến từ thiện tại rốn lũ năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Giữa lúc dư luận chưa lắng xuống, cách đây ít phút, giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc "đánh úp" CĐM bằng loạt ảnh tập luyện vũ đạo cùng nhóm dancer khiến cõi mạng xôn xao.

Thuy Tien 2
Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trên trang fanpage chính thức của bà xã Công Vinh đã đăng tải nhiều hình ảnh Thủy Tiên tập nhảy tại một hội trường lớn kèm dòng trạng thái: "Tập chương trình" hứa hẹn sắp có buổi biểu diễn trở lại sau nhiều tháng im ắng.

Thuy Tien 3
Thuy Tien 4
Thủy Tiên tập vũ đạo cùng các dancer - Ảnh: FBNV

Động thái này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo CĐM. Bên dưới bài đăng, không ít fan hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng, đồng thời hy vọng chương trình của Thủy Tiên sẽ diễn ra thành công.

Thuy Tien 5
Fan hâm mộ vui mừng khi thần tượng trở lại hoạt động nghệ thuật - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, cũng có không ít netizen bình luận "cà khịa" chuyện từ thiện và tin đồn bầu bí thời gian gần đây của cô. Thời điểm nổ ra thông tin Thủy Tiên mang bầu lần hai, không ít cư dân mạng "kém duyên" đã đồn đoán nữ ca sĩ viện cớ sức khỏe, bầu bí để không lên làm việc với cơ quan công an. Tuy nhiên, đến hiện tại, vợ chồng chân sút Nghệ An vẫn không có bất kỳ động thái nào đáp trả.

Thuy Tien 6
Một số bình luận 'cà khịa' Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình

Không rõ nữ ca sĩ đang tập nhảy để "comeback" hay đơn thuần là trình diễn trên các sân khấu âm nhạc cuối năm nhưng màn trở lại này chắc chắn thu hút được sử quan tâm của đông đảo CĐM.

'Biến' mới vụ từ thiện của Thủy Tiên ở Quảng Bình: Có xã nhận được hơn 7,5 tỉ đồng cứu trợ

'Biến' mới vụ từ thiện của Thủy Tiên ở Quảng Bình: Có xã nhận được hơn 7,5 tỉ đồng cứu trợ

Mới đây, một xã tại Quảng Bình đã có báo cáo gửi Bộ Công an liên quan đến quá trình từ thiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Thủy Tiên comeback Thủy Tiên từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?