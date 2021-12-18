HOT: Thủy Tiên tung hint đêm muộn, 'ngấp nghé' trở lại hoạt động nghệ thuật hậu lùm xùm từ thiện bạc tỷ, thái độ của CĐM thế nào?

Cách đây ít phút, Thủy Tiên bất ngờ đăng tải loạt ảnh tập vũ đạo cùng dancer khiến CĐM đứng ngồi không yên, đồn đoán nữ ca sĩ sắp trở lại sau thời gian vướng lùm xùm từ thiện.

Suốt nhiều tháng nay, sau khi tiến hành sao kê minh bạch hàng trăm tỷ cứu trợ miền Trung vào mùa lũ 2020, Thủy Tiên vướng phải vô số những ồn ào không đáng có. Mới đây nhất, ngay khi Bộ Công an vào cuộc điều tra hoạt động thiện nguyện và yêu cầu các địa phương xác thực cụ thể số tiền ủng hộ thì hàng loạt địa phương bất ngờ cho biết khó để xác nhận chính xác số tiền, đồng thời khẳng định nữ ca sĩ tự đến vùng lũ, cho tiền tùy hoàn cảnh nên rất khó để có số liệu chính xác. Nữ ca sĩ vướng nhiều ồn ào liên quan đến chuyến từ thiện tại rốn lũ năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet Giữa lúc dư luận chưa lắng xuống, cách đây ít phút, giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc "đánh úp" CĐM bằng loạt ảnh tập luyện vũ đạo cùng nhóm dancer khiến cõi mạng xôn xao.

Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, trên trang fanpage chính thức của bà xã Công Vinh đã đăng tải nhiều hình ảnh Thủy Tiên tập nhảy tại một hội trường lớn kèm dòng trạng thái: "Tập chương trình" hứa hẹn sắp có buổi biểu diễn trở lại sau nhiều tháng im ắng. Thủy Tiên tập vũ đạo cùng các dancer - Ảnh: FBNV Động thái này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo CĐM. Bên dưới bài đăng, không ít fan hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng, đồng thời hy vọng chương trình của Thủy Tiên sẽ diễn ra thành công.

Fan hâm mộ vui mừng khi thần tượng trở lại hoạt động nghệ thuật - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, cũng có không ít netizen bình luận "cà khịa" chuyện từ thiện và tin đồn bầu bí thời gian gần đây của cô. Thời điểm nổ ra thông tin Thủy Tiên mang bầu lần hai, không ít cư dân mạng "kém duyên" đã đồn đoán nữ ca sĩ viện cớ sức khỏe, bầu bí để không lên làm việc với cơ quan công an. Tuy nhiên, đến hiện tại, vợ chồng chân sút Nghệ An vẫn không có bất kỳ động thái nào đáp trả. Một số bình luận 'cà khịa' Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình Không rõ nữ ca sĩ đang tập nhảy để "comeback" hay đơn thuần là trình diễn trên các sân khấu âm nhạc cuối năm nhưng màn trở lại này chắc chắn thu hút được sử quan tâm của đông đảo CĐM.

'Biến' mới vụ từ thiện của Thủy Tiên ở Quảng Bình: Có xã nhận được hơn 7,5 tỉ đồng cứu trợ Mới đây, một xã tại Quảng Bình đã có báo cáo gửi Bộ Công an liên quan đến quá trình từ thiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên.

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