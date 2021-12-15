'Biến' mới vụ từ thiện của Thủy Tiên ở Quảng Bình: Có xã nhận được hơn 7,5 tỉ đồng cứu trợ

Mới đây, một xã tại Quảng Bình đã có báo cáo gửi Bộ Công an liên quan đến quá trình từ thiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên.

Thời gian qua, câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện vẫn luôn là những thông tin nóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Hàng loạt cái tên đình đám như Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng liên tục được réo gọi trên các diễn đàn MXH.

Nhiều tên tuổi đình đám vướng ồn ào căn chặn từ thiện - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, liên quan đến hoạt động từ thiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên, báo Lao Động đưa tin, ngày 14/12, UBND xã Liên Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã có báo cáo Bộ Công an liên quan đến yêu cầu rà soát hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cứu trợ cho người dân trên địa bàn trong trận lũ lịch sử tháng 10/2020.



Theo đó, đoàn cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên đã đến xã Liên Thủy vào ngày 30/10/2020. Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã đã trực tiếp chứng kiến việc cấp phát cứu trợ của đoàn cho các hộ dân nhưng không tham gia kiểm đếm số tiền cũng như không lập biên bản giấy xác nhận gì về việc làm từ thiện, cứu trợ của đoàn.

Qua rà soát, cụ thể toàn xã có 2.513 hộ nhận được tiền cứu trợ từ đoàn của ca sĩ Thủy Tiên với tổng số tiền là 7,539 tỉ đồng; mỗi hộ nhận được 3 triệu đồng, nhận theo phiếu và không ký nhận tiền.

Lãnh đạo xã Liên Thủy cho biết, sau khi nhận được công văn từ Bộ Công an, xã đã làm việc trực tiếp với các thôn, yêu cầu rà soát và lập danh sách cụ thể theo yêu cầu của Bộ Công an để cung cấp cho công tác điều tra.

Trước đó, nhiều địa phương cũng xác nhận không thể thống kê cụ thể, chính xác số tiền mà đoàn từ thiện của Thủy Tiên đã cứu trợ. Nguyên nhân được cho là khi giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc về cứu trợ không thông qua UBND huyện. Khi về các xã, bà xã Công Vinh cũng chủ động hỗ trợ tiền mặt cho người dân, số tiền tùy tâm, tùy đối tượng, không cố định mức tiền cụ thể nên công tác thống kê gặp rất nhiều khó khăn.

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