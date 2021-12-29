Nhan sắc thật Nhã Phương trông như thế nào dưới ống kính của 'team qua đường'

Chiều ngày 28/12, tại một sự kiện ra mắt phim ở thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của Nhã Phương ngay lập tức thu hút được sự chú ý của khách mời và khán giả. Sau một thời gian dài ở cữ, chăm con, bà xã Trường Giang xuất hiện trước công chúng với hình ảnh khiến netizen không khỏi xôn xao tranh cãi.

Dự sự kiện, bà mẹ một con diện nguyên set blazer tím, bên trong là áo ren sexy quyến rũ, mẹ bỉm khéo léo phanh áo phô diễn vòng 1 và eo thon lấp ló khi tham dự buổi họp báo. Trong loạt ảnh đã qua chỉnh sửa, Nhã Phương vẫn duy trì được nhan sắc và thần thái đỉnh cao.

Phong cách trang điểm nhẹ nhàng khiến bà mẹ một con giữ được nét trẻ trung, thanh lịch. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng sau khi sinh con, nữ diễn viên đang bị sút cân quá đà, người hâm mộ vẫn mong mỏi Nhã Phương sớm tăng cân để cơ thể quyến rũ và trông đầy sức sống hơn.

Trong bộ ảnh đã qua chỉnh sửa, Nhã Phương vẫn duy trì nhan sắc đỉnh cao cùng thần thái đầy khí chất

Bên cạnh những lời khen ngợi bà xã Trường Giang trẻ trung, tươi tắn hậu sinh con, một số ý kiến lại cho rằng Nhã Phương đang quá gầy, nhìn thiếu sức sống và kém quyến rũ. Đặc biệt, dưới ống kính của “team qua đường”, đôi chân Nhã Phương khẳng khiu, bé đến khó tin làm netizen liên tục phải hốt hoảng.

Một số người để lại bình luận về vóc dáng của nữ diễn viên: “Do cô ấy giữ eo hay không thể tăng cân?” , “Nhìn chẳng giống diễn viên chút nào!”, “Gầy như cây củi!”, “Quá trời, đôi chân của cô ấy như cây tăm không”, “Ốm quá. Mập lên đi Nhã Phương ơi”, “Mình vẫn thấy đẹp mà nhỉ”…

Nhưng cũng không ít người xót xa cho vóc dáng gầy guộc của Nhã Phương

Hiện tại, rất nhiều fan hâm mộ đang mong chờ sự quay trở lại màn ảnh của Nhã Phương. Các fan của cô cũng không quên nhắn nhủ Trường Giang chăm sóc cho thần tượng của mình để cô nàng có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn.