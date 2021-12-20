'5 lần 7 lượt' nhận hụt ái nữ nhà Trường Giang, lần này CĐM chắc mẩm 'không sai' vì quá đỗi giống Nhã Phương?

Hậu trường 20/12/2021 15:32

Mới đây CĐM không khỏi xôn xao khi thấy Nhã Phương khoe cận mặt một bé gái được cho là bé Destiny trên MXH. Không ít người đã để lại loạt bình luận bất ngờ vì vẻ ngoài quá đỗi đáng yêu của ái nữ nhà Trường Giang.

Nổi tiếng là cặp vợ chồng "kín như bưng", nhất quyết không khoe con gái trên MXH, đến nay CĐM vẫn chỉ mới được "chiêm ngưỡng" vẻ ngoài của ái nữ nhà Trường Giang - Nhã Phương qua những bức ảnh từ sau lưng hoặc vài đoạn video chất lượng thấp.

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Ái nữ nhà Trường Giang đến nay vẫn là một 'ẩn số' - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây nữ diễn viên Cây Táo Nở Hoa bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp cùng một bé gái vô cùng đáng yêu. Đáng chú ý hơn khi bé gái trong loạt ảnh có đôi mắt hệt bà xã Trường Giang, thậm chí mái tóc ngắn, hơi xoăn nhẹ cũng khiến dư luận liên tưởng ngay đến con gái của cặp đôi.

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Hình ảnh khiến dân tình xôn xao - Ảnh: FBNV

Nhiều netizen đã ngay lập tức để lại bình luận khen "cặp mẹ con" "hường phấn" đáng yêu. Đồng thời cũng hy vọng Nhã Phương tiếp tục chia sẻ thêm hình ảnh con gái sau thời gian giấu kín.

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Nhiều cư dân mạng nhận nhầm cháu gái của Nhã Phương là bé Destiny - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, netizen lại thêm một lần đoán "hụt" khi trên thực tế, bé gái trong ảnh là con gái của em trai Nhã Phương, chứ không phải là bé Destiny. 

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Cháu gái của Nhã Phương sở hữu nhiều nét tương đồng với con gái của cặp đôi, song ngoại hình có phần lớn hơn Destiny - Ảnh: FBNV

Cô bé được nữ diễn viên cưng chiều hết mực vậy nên cũng chẳng có gì lạ khi "cặp mẹ con hụt" này có những cử chỉ thân mật khiến cư dân mạng "khen lộn người". 

Dù đã nhiều lần nhận nhầm đối tượng nhưng dân tình vẫn rất ủng hộ hành động giấu con của cặp đôi và mong chờ một ngày khi bé Destiny đủ trưởng thành sẽ xuất hiện trước công chúng, dự là sẽ hot ngang ngửa bố mẹ. 

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Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang con gái Trường Giang con gái Nhã Phương

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