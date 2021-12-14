Nhã Phương xuất hiện rạng rỡ bên dàn diễn viên “1990” sau ồn ào bị đạo diễn “tố” thái độ ngôi sao

Sau khoảng thời gian dài phải hoãn chiếu vì dịch bệnh, bộ phim “1990” của đạo diễn Nhất Trung cuối cùng đã được ấn định ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán 2022. Dàn diễn viên trong phim mới đây cũng đã có buổi tụ họp cùng nhau và nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý không ai khác chính là Nhã Phương.

Dàn diễn viên chính tụ họp bên nhau, gồm có Quang Tuấn, Mạc Văn Khoa, Hải Nam, Diễm My, Nhã Phương và thiếu đi Ninh Dương Lan Ngọc. Đây được xem là màn tụ họp đầu tiên của dàn diễn viên sau thời gian dài phim bị hoãn chiếu cùng với đó là những ồn ào xích mích giữa Nhã Phương và êkip làm phim.

Còn nhớ vào thời điểm thông báo phải hoãn ngày khởi chiếu phim vào tháng 4, đạo diễn Nhất Trung bất ngờ đăng bài viết “tố” một trong ba diễn viên chính của phim có thái độ ngôi sao, không hợp tác trong quá trình quay phim cho đến suốt quá trình quảng bá.

Nam diễn viên còn cho biết nữ diễn viên này “chiêu trò”, khiến nhiều nhà sản xuất mệt mỏi chứ không chỉ có riêng anh. “Không chỉ 1990 đâu, những dự án em ấy đã tham gia đầy tiêu cực, đầy drama, hành các đạo diễn và nhà sản xuất lên bờ xuống ruộng.” - đạo diễn Nhất Trung bày tỏ.

Nam đạo diễn còn nhắn nhủ: “Em ơi, em chưa phải là ngôi sao quá lớn để hành hạ hết đoàn này đến đoàn khác, phim em đóng thua nhiều hơn thắng nhé. Em nên tự mình đọc những bình luận chân thật của khán giả về diễn xuất của em để hiểu vị trí thực sự của mình”.

Ngay sau đó, chia sẻ với báo Tuổi trẻ, đại diện của đạo diễn Nhất Trung xác nhận người được nhắc đến trong ồn ào trên là Nhã Phương. Việc xuất hiện ở hoạt động quảng bá cho 1990 khiến nhiều khán giả cho rằng Nhã Phương đã làm việc và xử lý êm đẹp với đoàn làm phim và hy vọng bộ phim sẽ chính thức được công chiếu sau thời gian lận đận vì hoãn chiếu.