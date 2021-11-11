Ông xã thành 'tình bí mật' của bạn thân, Nhã Phương 'trả đũa' bằng loạt ảnh thân mật 'má kề má' với 'trai lạ'

Hậu trường 11/11/2021 09:44

Sau khi Trường Giang trở thành "người tình bí mật" của Thúy Ngân, Nhã Phương cũng bất ngờ tung loạt ảnh "thân mật" với một người đàn ông "lạ mà quen".

Mới đây, sau khi Trường Giang "tay trong tay" cùng Thúy Ngân, Nhã Phương cũng ngay lập tức gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh gần gũi bên một người đàn ông lạ mặt. Kèm theo đó là lời chúc mừng sinh nhật vô cùng thắm thiết.

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Bài đăng của Nhã Phương - Ảnh chụp màn hình

Trong loạt hình, nữ diễn viên vô tư ôm ấp, "má kề má" và có những hành động thân thiết với đối phương. Tuy nhiên, ngay lập tức CĐM nhận ra đây là những bức hình đã có từ nhiều năm trước bởi nhan sắc của nữ diễn viên có phần trẻ trung và nhí nhảnh hơn phong thái sắc sảo, quyến rũ hiện tại.

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Nữ diễn viên nhắng nhít bên chuyên gia trang điểm - Ảnh; FBNV

Hiếm khi mới thấy "cô Thêu" công khai đăng hình thân thiết với người đàn ông khác ngoài Trường Giang như vậy nên dân mạng lập tức chú ý và truy lùng danh tính của người đàn ông cạnh bên. Không phải nghệ sĩ nổi tiếng, cũng chẳng phải họ hàng của Nhã Phương, người này chính là chuyên gia trang điểm Phạm Thái - người đã gắn bó với cô từ thuở mới chập chững vào nghề cho đến tận bây giờ.

Được biết, Phạm Thái được giới nghệ sĩ vô cùng tin tưởng và gọi với biệt danh “phù thủy” của làng trang điểm. Anh từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Nhã Phương, Công Lý, Hoàng Hải, Quỳnh Nga, Việt Anh…

Loạt ảnh của bà xã Trường Giang ngay lập tức khiến CĐM nhớ ngay đến clip hậu trường Thúy Ngân "mượn" tay đàn anh để "sống ảo" và bị "vợ nhà người ta" vào thẳng status "đòi" cát xê. Nhiều netizen còn hài hước trêu bà mẹ một con đang "trả đũa" chồng vì dám nắm tay bạn thân của vợ.

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