Nhã Phương 'quá tuổi' làm 'nàng thơ' của Trường Giang, 'ngậm ngùi' nhường chỗ cho nhân vật này, than thở với bạn thân Ái Phương nào ngờ nghe câu trả lời mà 'bật ngửa'

Sau 7749 lần "kín như bưng', Nhã Phương đã chịu he hé mặt ái nữ. Khoảnh khắc bé Destiny chơi cùng ba Giang khiến cô nàng phải than thở ngay với bạn thân Ái Phương.
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Nổi tiếng là cặp vợ chồng "giấu" con gái kỹ như vàng, gần đây, ái nữ nhà Trường Giang - Nhã Phương đã được bố mẹ chia sẻ nhiều khoảnh khắc hơn. Mặc dù đôi lúc vẫn cương quyết "nửa kín nửa hở", không lộ mặt con, song những hình ảnh được chia sẻ trên MXH của bé Destiny vẫn khiến CĐM xôn xao, bàn tán.
Mới đây, trên trang cá nhân của Nhã Phương vừa đăng tải ảnh chụp bé Destiny cùng ông xã trong một chuyến đi chơi của gia đình. Trong ảnh, góc nghiêng của bé khiến nhiều netizen "đặt gạch" làm "con dâu" vì quá đỗi đáng yêu.
Trong ảnh, hai ba con diện đồ "hường" 'tông xuyệt tông" và chơi đùa cùng nhau. Mẹ Nhã phương bị ra rìa nên trở thành "phó nháy" cho hai ba con mà lòng ấm ức, vội "méc" ngay với cô bạn thân Ái Phương.
Nữ diễn viên Cây Táo Nở Hoa "than thở: "Em không còn là nàng thơ của ổng nữa rồi". Đáp lại, giọng ca Cô Dâu "tỉnh bơ: "Không sao em là bà thơ".
Trước đó, vợ chồng nam danh hài xứ Quảng từng nhiều lần để lộ ảnh con gái và khiến CĐM tranh cãi kịch liệt xoay quanh việc giống ba Giang hay mẹ Phương. Tuy nhiên có một điều ai cũng chắc mẩm chính là ái nữ nhà cô Báu chắc chắn sẽ trở thành "em bé" hot nhất nhì showbiz Việt dù chưa từng lộ cận mặt.