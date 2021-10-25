Trường Giang lần đầu tung ảnh 'full HD' của ái nữ, CĐM vội chúc mừng Nhã Phương thoát 'hội đẻ thuê' vì một chi tiết

Khoảnh khắc ngọt ngào của Trường Giang và con gái khiến nhiều người thích thú và không quên nhận xét "Nhã Phương thoát hội đẻ thuê".

Sau khoảng thời gian giấu con gái "kín như bưng" trên MXH, gần đây, ái nữ nhà Trường Giang - Nhã Phương đã được bố mẹ chia sẻ nhiều khoảnh khắc hơn. Mặc dù vẫn cương quyết "nửa kín nửa hở", không lộ mặt con, song những hình ảnh được chia sẻ trên MXH của bé Destiny vẫn khiến CĐM xôn xao, bàn tán. Tổ ấm của nam danh hài xứ Quảng - Ảnh: FBNV Mới đây, ông xã Nhã Phương đã đăng tải bức ảnh được vợ chụp lén trên xe ô tô. Trong ảnh là khoảnh khắc âu yếm ấm áp của 2 cha con. Nam danh hài xứ Quảng bế con và chỉ để lộ một con mắt của "gái yêu".

Ngay lập tức, ngoại hình của con gái nhà Trường Giang đã thu hút sự chú ý của CĐM. Trong hình ảnh "nét căng" hiếm hoi, bé Destiny khiến nhiều người trầm trồ bởi vẻ ngoài xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt to tròn và làn da trắng cùng cặp má bánh bao. Bài đăng trên fanpage của Trường Giang - Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức, nhiều netizen đã tràn vào và để lại bình luận "khen lấy, khen để" vẻ ngoài xinh xắn của bé Destiny. Khoảnh khắc ngọt ngào của Trường Giang và con gái khiến nhiều người thích thú và không quên nhận xét "Nhã Phương thoát hội đẻ thuê" vì con gái sở hữu đôi mắt y hệt mẹ.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Trước đó, nam danh hài từng nhiều lần để lộ ảnh con gái và được netizen nhận xét có nhiều nét giống bố, tư vẻ ngoài đến cả dáng đi. Tuy nhiên, lần này, chỉ một ảnh mắt đã khiến CĐM "quay xe" khẳng định bé thừa hưởng khuôn mặt xinh, nhất là đôi mắt tròn và long lanh. Con gái cưng nhà Trương Giang 'sao y bản chính' - Ảnh: FBNV Qua những clip sinh hoạt đời thường, bé Destiny đã bộc lộ năng khiếu hài hước, lanh lợi và thông minh giống bố me. "Cô ái nữ hào môn" được dự đoán sẽ xinh đẹp và mặn mà, độ hot chắc sẽ tăng vù vù chẳng kém cạnh bố mẹ khi lớn lên.

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