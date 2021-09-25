Nhã Phương bất ngờ đăng đàn nhớ lại ngày 'bỏ cuộc chơi', 'bàng hoàng' nhận ra Trường Giang 'thay đổi' sau 3 năm về chung một nhà

Cách đây ít phút, "cô Báu" Nhã Phương bất ngờ đăng tải hình ảnh hai vợ chồng kèm dòng trạng thái tiết lộ Trường Giang 'đã thay đổi'.

Tháng 9/2018, Trường Giang - Nhã Phương chính thức tổ chức lễ cưới, khép lại chặng đường yêu 4 năm với nhiều hạnh phúc nhưng cũng không kém phần sóng gió, thị phi. Sau đám cưới, cặp đôi không còn giấu giếm mà công khai dành cho nhau những cử chỉ tình cảm, lời lẽ yêu thương mặn nồng. Đến hiện tại tổ ấm của nam danh hài xứ Quảng và nữ diễn viên phim 49 Ngày đã có thêm bé Destiny. Dù chưa một lần công khai hình ảnh cận mặt con gái, song gia đình 3 người luôn khiến công chúng hâm mộ bởi loạt khoảnh khắc đáng yêu. Cặp đôi chưa từng để lộ mặt con gái cưng - Ảnh: FBNV Có thể thấy, cuộc sống sau khi về chung một nhà của cặp danh hài - diễn viên thay đổi khá nhiều. Cách đây ít phút, "cô Báu" bất ngờ đăng tải hình ảnh hai vợ chồng tình tứ bên chiếc bánh kem kỷ niệm 3 năm ngày cưới kèm dòng trạng thái quá đỗi ngọt ngào.

Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình Cô hài hước thông báo đã tròn 3 năm kể từ ngày "bỏ cuộc chơi", ngoài ra còn tiết lộ Trường Giang đã "đẹp trai" lên từ ngày có vợ. Có thể nhận thấy, sau khi "góp gạo thổi cơm chung" với Nhã Phương, Trường Giang thay đổi gu ăn mặc, kiểu tóc được CĐM đánh giá là trẻ trung nhưng vẫn không kém phần tinh tế, lịch lãm. Nữ diễn viên Cây Táo Nở Hoa tiết lộ chồng đẹp trai hơn sau 3 năm kết hôn - Ảnh: FBNV Chia sẻ về người bạn đời, Trường Giang nhiều lần bày tỏ sự thông cảm và trân trọng Nhã Phương. Nam diễn viên cho biết vợ mình luôn bị "hoang tưởng" về cân nặng, thế nhưng nhờ bàn tay chăm chút kỹ lưỡng, lên thực đơn khoa học nên Nhã Phương có thể vô tư ăn uống thả ga, không sợ mập.

Nhã Phương luôn được chồng chăm chút kỹ càng, nhất là chuyện ăn uống - Ảnh minh họa: Internet Danh hài sinh năm 1983 cũng từng khẳng định không muốn công khai danh tính con gái đến khi cô bé thực sự đồng ý. Giám khảo Thách Thức Danh Hài muốn dành sự tôn trọng đối với con cái và tránh né sự soi mói từ phía dư luận đến đời sống riêng tư. Bộ ảnh cưới nhắng nhít của vợ chồng '49 Ngày' - Ảnh: Internet Hiện tại, sau 3 năm về chung một nhà, tổ ấm của Trường Giang - Nhã Phương vẫn luôn khiến nhiều người ganh tỵ và là hình mẫu gia đình lý tưởng cho nhiều cặp đôi.

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