Trường Giang, Sam, ST Sơn Thạch bất ngờ thành 'cơm thêm', bị bà chủ Đại Nam réo 'bổ sung' trong ồn ào từ thiện chỉ vì một lý do

Trong livestream mới nhất, 3 nhân vật 'cơm thêm' bất ngờ bị bà Phương Hằng réo tên giữa ồn ào từ thiện.

Chiều ngày 19/10, bà Phương Hằng xuất hiện trên sóng livestream để tiếp tục làm rõ ồn ào tố bị hành hung tại cơ quan công an. Cụ thể, nữ đại gia khẳng định bản thân không đơm đặt hay bịa chuyện. Bà Hằng bức xúc nói: "Tôi không bao giờ nói thêm, nói bớt. Tôi là nạn nhân... Cùng một lúc 5 người mặc dù chưa đánh tôi nhưng đã áp đảo tinh thần tôi, uy hiếp tinh thần tôi. Đó không gọi là hành hung sao quý vị? Hay đánh tôi đổ máu mới gọi là hành hung?". Nữ đại gia trong livestream chiều qua - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên sau khi 7749 lần "rơi nước mắt" và khẳng định bản thân là nạn nhân, nữ đại gia bất ngờ "đá" sang chuyện từ thiện của dàn sao Việt. Đáng chú ý sau khi nhắc trực tiếp 36 cái tên ở những buổi phát trực tiếp trước đó, bà chủ Đại Nam "bổ sung thêm" 3 nhân vật mới. Cụ thể, bà Phương Hằng réo thẳng tên Trường Giang, ST Sơn Thạch, Sam và cho rằng những sao Việt này "thiếu trách nhiệm".

Bà hằng nói trong livestream: "Tôi nêu tên lên để mọi người tự giác và cơ quan bộ Công an có điều kiện để nắm rõ những con người từ thiện này. Còn minh bạch như thế nào, sáng sủa ra làm sao thì để Bộ Công an giải quyết chứ không phải tôi. Còn thiếu Sam, Trường Giang, ST Sơn Thạch, 3 người này trong cái diện từ thiện quyên góp, cho nó đủ hết và bổn phận của quý vị phải chứng minh với công an chứ công phải với tôi. Có một điều rất lạ là ai cũng đi kêu gọi tiền từ thiện, rồi không đi làm chuyển qua người này, chuyển qua người kia, vô trách nhiệm, thiếu trách nhiệm đến như vậy, khó hiểu thật. Kêu gọi người ta bằng niềm tin của mình đưa ra xong rồi mình không đi làm mình chuyển qua người khác là sao?".

Danh sách 36 'giấc mơ từ thiện' của bà Hằng - Ảnh chụp màn hình Trước đó, Sam bất ngờ vướng lùm xùm liên quan đến việc kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão lũ sau khi xóa bài đăng kêu gọi vào năm ngoái giữa lúc ồn ào từ thiện đang vô cùng căng thẳng. 3 nhân vật 'cơm thêm' bà chủ Đại Nam vừa réo tên - Ảnh minh họa: Internet Về phần ST Sơn Thạch, nhiều người cho rằng anh chàng bị bà Hằng réo tên vì trước đó CĐM phát hiện Chi Dân từng đăng bài thông báo chuyển tiền kêu gọi vào tài khoản của nam ca sĩ này. Đây có lẽ là lý do khiến ST Sơn Thạch 'được' bổ sung vào danh sách ồn ào từ thiện mùa lũ - Ảnh chụp màn hình Những phát ngôn mới nhất của bà Phương Hằng mặc dù chỉ là ý kiến cá nhân song đã khiến dư luận xôn xao không ngừng. Hiện từ khóa "từ thiện" vẫn đang là chủ đề hot nhất của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-giang-sam-st-son-thach-bat-ngo-thanh-com-them-bi-ba-chu-dai-nam-reo-bo-sung-trong-on-ao-tu-thien-chi-vi-mot-ly-do-432007.html