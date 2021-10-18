Bị tố 'theo phe' bà Phương Hằng, một nữ ca sĩ đình đám showbiz Việt vừa hát vừa 'thanh minh' suốt hơn 1 tiếng đồng hồ: 'Giữa công chúng và nghệ sĩ có hiểu lầm'

Hậu trường 18/10/2021 15:54

Nữ ca sĩ không trực tiếp nhắc đến những tin đồn phe phái với bà Phương Hằng, chỉ ngầm khẳng định bản thân xưa nay không thích "kéo bè, kéo cánh" gây náo loạn MXH. Do đó, những đồn đoán trên MXH về mình là hoàn toàn vô căn cứ.

Những tháng gần đây cả showbiz Việt đang nóng hơn bao giờ hết khi xuất hiện loạt ồn ào "căng hơn dây đàn". Hết chuyện kiện tụng từ thiện của nghệ sĩ Việt đến lùm xùm của Hồ văn Cường và quản lý cố ca sĩ Phi Nhung. Điểm đáng chú ý là bà Phương Hằng lại "vô tình" hiện diện và lên tiếng, bày tỏ quan điểm rất gay gắt ở nhưng ồn ào này. Những phát ngôn của vị nữ đại gia nhanh chóng thu hút sự tranh cãi của dư luận. Mới đây nhất, không rõ vì lý do gì mà nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ bị "kéo" vào ồn ào khi có netizen cho rằng "cô Chanh" có động thái bênh vực bà Phương Hằng

ba Phuong Hang 1
Thời gian gần đây, bà Phương Hằng có mặt trên 'mọi mặt trận' drama - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, nhiều người khẳng định giọng ca Tình cờ theo phe của nữ CEO Đại Nam nên mới có nhiều bài đăng  ẩn ý như thời gian qua. 

Đáp lại những thắc mắc của CĐM, tối qua, nữ ca sĩ đã có buổi phát trực tiếp vừa để giao lưu âm nhạc với fan hâm mộ vừa để "ba mặt một lời" với cư dân mạng. 

ba Phuong Hang 2
Phương Thanh livestream nói rõ sự tình - Ảnh chụp màn hình

Trong buổi livestream, nữ ca sĩ cho hay: "Tính Chanh từ xưa đến giờ không ai thay đổi được, cũng không làm theo ý ai, không phe phái. Có những quan điểm chúng ta giống nhau, nhưng cũng có quan điểm chúng ta khác nhau. Chứ nếu vì một quan điểm mà bỏ mọi thứ thì chúng ta quá vội vàng. 

Phương Thanh nghĩ showbiz 10 năm nay, không tham gia chỉ làm giám khảo 1 vài show và đóng phim. Phương Thanh duy trì cái duyên của mình với nghề, Phương Thanh ít hát lắm. Một số bình luận lôi Phương Thanh vào drama: 'Con mong cô chính nghĩa'. 

ba Phuong Hang 3
Nữ ca sĩ hát tặng người hâm mộ - Ảnh chụp màn hình

Cha mẹ sinh con trời sinh tính, 48 năm nay Phương Thanh phân chánh rồi, chính vì phân chánh nên mới nghèo, chứ đi trái thì giàu lắm. Phương Thanh nhiều cạm bẫy, cám dỗ, tiền không nhưng không bao giờ cầm. Phương Thanh hãnh diện là người con của tổ, chưa bao giờ làm mất uy tín tổ cho. Giữa công chúng và nghệ sĩ có hiểu lầm, có điều gì đó Phương Thanh sẽ chinh phục khán giả lại từ đầu bằng cách khác".

Theo đó, nữ ca sĩ không trực tiếp nhắc đến những tin đồn phe phái với bà Phương Hằng, chỉ ngầm khẳng định bản thân xưa nay không thích "kéo bè, kéo cánh" gây náo loạn MXH. Do đó, nhưng đồn đoán trên MXH về mình là hoàn toàn vô căn cứ.

ba Phuong Hang 4
Bài cảm ơn trước đó của Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Phương Thanh được xem là nghệ sĩ Việt đầu tiên lên tiếng cảm ơn Bộ Công an sau khi có thông tin cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ lùm xùm từ thiện của giới nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bộc bạch: "Bộ Công an vào cuộc nhanh và dứt khoát. Trắng đen tới lúc phải rõ ràng, cá nhân ai làm sai phải chịu thôi, chứ để lâu nghệ sĩ tụi em và khán giả đều bị tổn thương như nhau. Tụi em cám ơn các anh rất nhiều. Thả tim cho nghệ thuật sáng trong và xanh tươi nà".

Phương Thanh đáp trả cực gắt khi bị netizen 'cảnh cáo' nếu ăn chặn tiền từ thiện sẽ anti ngay!

Phương Thanh đáp trả cực gắt khi bị netizen 'cảnh cáo' nếu ăn chặn tiền từ thiện sẽ anti ngay!

Sau khi đọc xong bình luận kém duyên, Phương Thanh đã tặng người này một cái 'block' ngay lập tức.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Thanh bà Phương Hằng nghệ sĩ Việt

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 51 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 24 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36