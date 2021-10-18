Bị tố 'theo phe' bà Phương Hằng, một nữ ca sĩ đình đám showbiz Việt vừa hát vừa 'thanh minh' suốt hơn 1 tiếng đồng hồ: 'Giữa công chúng và nghệ sĩ có hiểu lầm'

Nữ ca sĩ không trực tiếp nhắc đến những tin đồn phe phái với bà Phương Hằng, chỉ ngầm khẳng định bản thân xưa nay không thích "kéo bè, kéo cánh" gây náo loạn MXH. Do đó, những đồn đoán trên MXH về mình là hoàn toàn vô căn cứ.

Những tháng gần đây cả showbiz Việt đang nóng hơn bao giờ hết khi xuất hiện loạt ồn ào "căng hơn dây đàn". Hết chuyện kiện tụng từ thiện của nghệ sĩ Việt đến lùm xùm của Hồ văn Cường và quản lý cố ca sĩ Phi Nhung. Điểm đáng chú ý là bà Phương Hằng lại "vô tình" hiện diện và lên tiếng, bày tỏ quan điểm rất gay gắt ở nhưng ồn ào này. Những phát ngôn của vị nữ đại gia nhanh chóng thu hút sự tranh cãi của dư luận. Mới đây nhất, không rõ vì lý do gì mà nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ bị "kéo" vào ồn ào khi có netizen cho rằng "cô Chanh" có động thái bênh vực bà Phương Hằng. Thời gian gần đây, bà Phương Hằng có mặt trên 'mọi mặt trận' drama - Ảnh minh họa: Internet Cụ thể, nhiều người khẳng định giọng ca Tình cờ theo phe của nữ CEO Đại Nam nên mới có nhiều bài đăng ẩn ý như thời gian qua.

Đáp lại những thắc mắc của CĐM, tối qua, nữ ca sĩ đã có buổi phát trực tiếp vừa để giao lưu âm nhạc với fan hâm mộ vừa để "ba mặt một lời" với cư dân mạng. Phương Thanh livestream nói rõ sự tình - Ảnh chụp màn hình Trong buổi livestream, nữ ca sĩ cho hay: "Tính Chanh từ xưa đến giờ không ai thay đổi được, cũng không làm theo ý ai, không phe phái. Có những quan điểm chúng ta giống nhau, nhưng cũng có quan điểm chúng ta khác nhau. Chứ nếu vì một quan điểm mà bỏ mọi thứ thì chúng ta quá vội vàng.

Phương Thanh nghĩ showbiz 10 năm nay, không tham gia chỉ làm giám khảo 1 vài show và đóng phim. Phương Thanh duy trì cái duyên của mình với nghề, Phương Thanh ít hát lắm. Một số bình luận lôi Phương Thanh vào drama: 'Con mong cô chính nghĩa'. Nữ ca sĩ hát tặng người hâm mộ - Ảnh chụp màn hình Cha mẹ sinh con trời sinh tính, 48 năm nay Phương Thanh phân chánh rồi, chính vì phân chánh nên mới nghèo, chứ đi trái thì giàu lắm. Phương Thanh nhiều cạm bẫy, cám dỗ, tiền không nhưng không bao giờ cầm. Phương Thanh hãnh diện là người con của tổ, chưa bao giờ làm mất uy tín tổ cho. Giữa công chúng và nghệ sĩ có hiểu lầm, có điều gì đó Phương Thanh sẽ chinh phục khán giả lại từ đầu bằng cách khác". Theo đó, nữ ca sĩ không trực tiếp nhắc đến những tin đồn phe phái với bà Phương Hằng, chỉ ngầm khẳng định bản thân xưa nay không thích "kéo bè, kéo cánh" gây náo loạn MXH. Do đó, nhưng đồn đoán trên MXH về mình là hoàn toàn vô căn cứ. Bài cảm ơn trước đó của Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình Trước đó, Phương Thanh được xem là nghệ sĩ Việt đầu tiên lên tiếng cảm ơn Bộ Công an sau khi có thông tin cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ lùm xùm từ thiện của giới nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bộc bạch: "Bộ Công an vào cuộc nhanh và dứt khoát. Trắng đen tới lúc phải rõ ràng, cá nhân ai làm sai phải chịu thôi, chứ để lâu nghệ sĩ tụi em và khán giả đều bị tổn thương như nhau. Tụi em cám ơn các anh rất nhiều. Thả tim cho nghệ thuật sáng trong và xanh tươi nà".

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