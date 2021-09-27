Phương Thanh tức tối đáp trả tin đồn từ thiện ở quê nhà từ... 20 năm trước, nói thế nào mà khiến CĐM phải thốt lên 'Chanh đanh đá'?

Mới đây Phương Thanh bất ngờ đăng bài trần tình về những tin đồn xung quanh quá trình từ thiện tại quê nhà Thanh Hóa của mình khiến dư luận xôn xao vì mốc thời gian 'khủng'.

Thời gian gần đây hàng loạt những ồn ào liên quan đến từ khóa "sao Việt từ thiện" được dư luận vô cùng quan tâm, chú ý. Không ít những tranh cãi, "góc khuất" được netizen đem ra bới móc và bắt lỗi. Bất kể cũ hay mới, CĐM đều đem ra "bàn cân" tính chuyện "thiệt - hơn" và bàn luận rôm rả trên khắp các diễn đàn MXH.

Mới đây, Phương Thanh khiến dư luận bất ngờ khi đăng tải bài viết trần tình chuyện từ thiện của mình. Là một trong những nghệ sĩ được công chúng yêu mến vì hành động đẹo trong mùa dịch, mặc dù không hề bị réo gọi sao kê hay bắt lỗi từ thiện nhưng nữ ca sĩ tỏ ra khá tức tối và đăng đàn làm rõ tin đồn cách đây 20 năm.

Theo đó, giọng ca Giã Từ Dĩ Vãng đăng những bức ảnh chụp màn hình lại bài viết, bình luận của một số cư dân mạng tố cô làm màu, từ thiện ở quê nhưng yêu cầu phải ghi rõ tên tuổi, không xuất phát từ tâm mà chỉ ham danh tiếng.

Cụ thể, có nhiều tin đồn về việc Phương Thanh muốn xây trường ở quê nhưng yêu cầu chính quyền địa phương lấy tên mình đặt cho trường thì mới chịu "dốc hầu bao". Đáp lại ồn ào "từ trên trời rơi xuống" này, nữ ca sĩ cho hay: "Chanh chưa bao giờ về quê mà chịu đi ra gặp chính quyền bàn bạc bất cứ việc gì. Nói thiệt không thích đi vào các nơi quan trọng. Chưa có bất cứ 1 sự gặp gỡ nào bàn vệc Chanh xây trường cấp 3 cách đây 20 năm. Cách đây 20 năm Chanh lớn lên tại Sài Gòn và đang hot lắm, hot nhất luôn đó, bay show liên tục, lao theo danh vọng muốn hết hơi".

Do đó cô khẳng định nhưng lời đồn như trên hoàn toàn vô căn cứ và không có tính xác thực. mặc dù một trong những người tung tin đồn đã đính chính ngay trong bài viết song Phương Thanh vẫn muốn chính bản thân mình đáp trả để CĐM, đặc biệt là Fan hâm mộ của cô yên tâm.

Chính màn "đập tan" lời đồn 20 năm này của Phương Thanh đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú vì thần tượng luôn rõ ràng và minh bạch mọi thứ. Thậm chí có người còn trêu cô "Chanh đanh đá" khi thấy nữ ca sĩ "xanh chín" đến cùng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-thanh-tuc-toi-dap-tra-tin-don-tu-thien-o-que-nha-tu-20-nam-truoc-noi-the-nao-ma-khien-cdm-phai-thot-len-chanh-danh-da-427213.html