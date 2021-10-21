Trường Giang 'cao tay', chơi chiêu 'một mũi tên trúng hai đích': Vừa ngầm trả lời cáo buộc từ thiện của nữ CEO, vừa đập tan tin đồn bị đàn em cho 'ra rìa' chỉ bằng 6 'chữ vàng'?

Hậu trường 21/10/2021 16:51

Mặc dù không trực tiếp đả động đến lời cáo buộc của nữ đại gia, song cư dân mạng bắt đầu đồn đoán, không biết liệu đây có phải động thái ngầm trả lời của nam danh hài Trường Giang hay không?

Trong livestream hôm 19/10, sau 7749 lần "rơi nước mắt" và khẳng định bản thân là nạn nhân trong vụ ồn ào hành hung, nữ đại gia bất ngờ "đá" sang chuyện từ thiện của dàn sao Việt. Đáng chú ý sau khi nhắc trực tiếp 36 cái tên ở những buổi phát trực tiếp trước đó, bà chủ Đại Nam "bổ sung thêm" 3 nhân vật mới. Cụ thể, bà Phương Hằng réo thẳng tên Trường Giang, ST Sơn Thạch, Sam và cho rằng những sao Việt này "thiếu trách nhiệm".

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Nam nghệ sĩ là một trong ba nhân vật mới bị réo tên - Ảnh minh họa: Internet

Bà hằng nói trong livestream: "Tôi nêu tên lên để mọi người tự giác và cơ quan bộ Công an có điều kiện để nắm rõ những con người từ thiện này. Còn minh bạch như thế nào, sáng sủa ra làm sao thì để Bộ Công an giải quyết chứ không phải tôi.

Còn thiếu Sam, Trường Giang, ST Sơn Thạch, 3 người này trong cái diện từ thiện quyên góp, cho nó đủ hết và bổn phận của quý vị phải chứng minh với công an chứ công phải với tôi. Có một điều rất lạ là ai cũng đi kêu gọi tiền từ thiện, rồi không đi làm chuyển qua người này, chuyển qua người kia, vô trách nhiệm, thiếu trách nhiệm đến như vậy, khó hiểu thật. Kêu gọi người ta bằng niềm tin của mình đưa ra xong rồi mình không đi làm mình chuyển qua người khác là sao?".

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Nữ đại gia trong livestream chiều 19/10 - Ảnh chụp màn hình

Phát ngôn của nữ đại gia ngay lập tức khiến dư luận xôn xao, bởi trước đó, cả ba nghệ sĩ này đều không có hoạt động từ thiện quá nổi bật. Thậm chí ông xã Nhã Phương còn âm thầm làm từ thiện mà chưa một lần đăng bài kêu gọi quyên góp trên MXH.

Mới đây, giữa lúc CĐM đang ồn ào, bàn tán, nam danh hài đã có động thái đầu tiên trên MXH. Cụ thể, trang fanpage Nghệ Sĩ Trường Giang đã chia sẻ lại khoảnh khắc xuất hiện cùng các thành viên Running Man mùa 2 như Lan Ngọc, Karik, Liên Bỉnh Phát, kèm theo đó là dòng caption: “Cứ cười vui nào mấy đứa”.

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Bài đăng trên tảng của nghệ sĩ Trường Giang - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không trực tiếp đả động đến lời cáo buộc của nữ đại gia, song cư dân mạng bắt đầu đồn đoán, không biết liệu đây có phải động thái ngầm trả lời của nam danh hài xứ Quảng hay không?

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác lại cho rằng, ông bố một con đang muốn khẳng định mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết với đàn em trong running man sau lùm lùm bị Lan Ngọc chi "ra rìa" vào hôm 20/10.

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Lan Ngọc đính chính tin đồn cho 'anh cả' 'ra rìa' - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ trong nhiều chương trình, Trường Giang cho biết bản thân không sử dụng MXH. Fanpage có tích xanh của anh được  quản lý phụ trách. Hiện tại "chàng hề xứ Quảng" vẫn không có bất kỳ động thái nào đáp trả lạo ồn ào từ thiện mà đang tập trung cho Running Man 2 và một số chương trình truyền hình khác.

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Từ khóa:   Trường Giang bà Phương Hằng tư thiện

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