Được Trường Giang “vỗ béo”, Nhã Phương vẫn liên tục khiến CĐM lo lắng vì thân hình gầy báo động, chân tay khẳng khiu

Hậu trường 15/12/2021 14:30

Loạt ảnh mới trong ngày đầu đi làm trở lại của Nhã Phương sau thời gian dài ở nhà tránh dịch, khiến người hâm mộ lại một lần nữa phải lo lắng về vấn đề cân nặng của nữ diễn viên.

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhã Phương hào hứng khoe loạt khoảnh khắc trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau thời gian dài ở nhà tránh dịch. Được chính thức quay trở lại guồng quay công việc, bà xã Trường Giang thích thú viết: “Chồi ôi, Bi đã đi làm lại rồi nạ”. Dưới bình luận, người hâm mộ cũng rất mong chờ những sản phẩm tiếp theo của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, loạt hình ảnh mới của Nhã Phương cũng khiến dân tình lo lắng vì quá gầy. Dù diện chiếc váy tay phồng màu hồng phấn, nữ diễn viên vẫn để lộ rõ cánh tay khẳng khiu, cùng với thân hình gầy guộc, nhô xương, không còn đường cong. Dù gương mặt vẫn rất rạng rỡ, xinh đẹp, thế nhưng thân hình gầy guộc của Nhã Phương khiến cô nàng mất đi nhiều sự tươi tắn, rạng rỡ.

Đây không phải lần đầu vấn đề cân nặng của Nhã Phương khiến người hâm mộ lo lắng. Từ sau khi sinh con, người đẹp nhiều lần khiến dân tình hoang mang vì body quá gầy, tay chân và vòng eo nhỏ đến mất sự cân đối. Trường Giang từng cho biết, Nhã Phương bị ám ảnh cân nặng sau khi sinh con.

Được Trường Giang “vỗ béo”, Nhã Phương vẫn liên tục khiến CĐM lo lắng vì thân hình gầy báo động, chân tay khẳng khiu - Ảnh 1
 Nhã Phương xuống cân thấy rõ - Ảnh: Internet

Dù Trường Giang liên tục làm nhiều món ngon, tẩm bổ và vỗ béo Nhã Phương, thế nhưng nữ diễn viên vẫn lao vào giảm cân để có được thân hình gọn gàng nhất sau khi sinh con gái, dù vóc dáng cô sau sinh không bị tăng cân quá nhiều. Trường Giang cho biết bà xã thậm chí còn bị “nghiện" tập thể dục.

Về phía Nhã Phương, nữ diễn viên cho biết cô không có ý định tăng cân vì cảm thấy hài lòng với vóc dáng hiện tại của mình. Nữ diễn viên cho biết cô muốn giữ cân nặng hiện tại để đáp ứng được nhu cầu công việc. Tuy nhiên, vì thân hình quá gầy gò dẫn đến trông thiếu sức sống của Nhã Phương nên người hâm mộ vẫn rất hy vọng nữ diễn viên kiểm soát cân nặng, giữ gìn sức khoẻ.

Nhã Phương xuất hiện rạng rỡ bên dàn diễn viên “1990” sau ồn ào bị đạo diễn “tố” thái độ ngôi sao

Nhã Phương xuất hiện rạng rỡ bên dàn diễn viên “1990” sau ồn ào bị đạo diễn “tố” thái độ ngôi sao

Sau nhiều ồn ào về thái độ làm việc khi tham gia bộ phim “1990”, Nhã Phương mới đây đã xuất hiện đầy rạng rỡ, vui vẻ bên đoàn làm phim.

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Từ khóa:   nhã phương trường giang diễn viên Nhã Phương

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