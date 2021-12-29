Nghi vấn Khoa Pug “nghỉ chơi” Vương Phạm hay đang gặp “vấn đề lớn” khi liên tục xóa ảnh, thay đổi tiêu đề video

Vừa qua, drama tình bạn 34 tỷ của Khoa Pug và Johnny Đặng là chủ đề vô cùng hot được đông đảo cư dân mạng quan tâm. Dù không phải nhân vật chính nhưng Vương Phạm vẫn được chú ý không kém với vai trò người làm chứng. Sau cùng, anh chàng chọn đứng về phía Khoa Pug, lên sóng một video "tâm sự mỏng" ơn nghĩa mà hot YouTuber làm cho mình, thể hiện tình anh em bền chắc.

Mới đây, sáng 29/12, Khoa Pug bất ngờ bị 1 dân mạng tố không tôn trọng luật pháp Mỹ, có thái độ phân biệt và có những phát ngôn không phù hợp, bịa đặt nội dung trong vlog. Đi cùng với đó là đoạn video được cho là bằng chứng về những lời nói của Khoa Pug có nhắc đến những vấn đề liên quan. Mặc dù hiện tại, điều này chưa được xác minh nhưng đã khiến cho không ít dân mạng và các fan của YouTuber cảm thấy hoang mang, lo lắng.

Ngay lập tức, nhiều người nhận ra những đoạn video của Khoa Pug liên quan đến vấn đề mà anh đang bị “tố” đã bị nam YouTuber... xoá mất, đồng thời còn thay đổi cả tiêu đề. Cụ thể, trong video được Khoa Pug đăng tải ngày 4/12/2021, có một đoạn Khoa Pug đứng trong một rừng cây để nói về việc đang bị sát thủ truy đuổi còn bản thân phải chạy trốn đến Alaska. Thế nhưng hiện tại, video đã được chỉnh sửa, cắt đi phân đoạn đó.

Đoạn video Khoa Pug đứng trong một rừng cây để nói về việc đang bị sát thủ truy đuổi và chạy trốn đến Alaskađã bị cắt đi (Ảnh chụp màn hình)

Cùng với đó, tiêu đề của video này là: "Nóng: Khoa Pug tháo chạy đến Alaska trốn sát thủ - tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ", đã được thay đổi thành: "Cuộc sống băng giá ở Alaska ít người biết - tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ".

Tiêu đề cũ (Ảnh chụp màn hình)

Tiêu đề đã bị chỉnh sửa (Ảnh chụp màn hình)

Chưa dừng lại ở đó, netizen tiếp tục nhận ra bức ảnh kỷ niệm tình bạn khi Vương Phạm về phe Khoa Pug cũng bị gỡ khỏi fanpage 380k followers của Khoa Pug. Ban đầu, bức ảnh này được đăng tải cùng với status giải thích rõ về nơi trú ẩn của nam vlogger, giải đáp nghi vấn về việc lấy thời gian trong gói thịt bò để đối chiếu với thời điểm chạy trốn.

Bài viết đã bị xóa khiến dân tình thắc mắc (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, không thể tìm thấy bức ảnh này trên fanpage cá nhân của Khoa Pug, đồng thời bài đăng về clip chạy trốn, status cũng đã không cánh mà bay. Nhiều netizen đặt ra nghi vấn, liệu bức ảnh bị xóa vì tình bạn của Khoa Pug và Vương Phạm đã “toang” hay vì nam youtuber này đang gặp phải vấn đề nào đó khó giải quyết?.