Lynk Lee đã tìm thấy 'chân ái' cuộc đời, vừa được bạn trai cầu hôn và sắp lên xe hoa?

Hậu trường 29/12/2021 14:48

Thông tin ca sĩ Lynk Lee được cầu hôn khiến dân tình xôn xao.

Sau khi công khai đã chuyển giới, cuộc sống của nữ ca sĩ Lynk Lee nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Mới đây, trên diễn đàn mạng xã hội, một người bạn thân của Lynk Lee bất ngờ tiết lộ, nữ ca sĩ vừa được cầu hôn.

Thông tin này chưa rõ thực hư thế nào nhưng cũng khiến dân tình không khỏi xôn xao, liệu có chính xác hay không? Về phía chính chủ, Lynk Lee cũng đăng tải loạt ảnh được cho là trong lễ câu hôn này, kèm chú thích ẩn ý: "Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không?"

Lynk Lee đã tìm thấy 'chân ái' cuộc đời, vừa được bạn trai cầu hôn và sắp lên xe hoa? - Ảnh 1
Nữ ca sĩ vừa được cầu hôn trong không gian cực lãng mạn - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, background khung hình đằng sau Lynk Lee là dòng chữ "Marry me" (Tạm dịch: Kết hôn với tôi). Không gian tại buổi tiệc cũng được trang trí lãng mạn, ngọt ngào. Trong đoạn clip đăng tải, một người bạn của Lynk Lee còn lên tiếng tiết lộ: "Nè hôm nay Lynk Lee được cầu hôn này mọi người ơi". 

Tuy nhiên, sau đó, không để người hâm mộ tò mò quá lâu, bí mật đã được hé lộ. Đích thị đây là một buổi cầu hôn nhưng nhân vật chính không phải dành cho Lynk Lee mà là một cô bạn thân của nữ ca sĩ. Trước đó, Lynk Lee từng tiết lộ, cô chưa hề có người yêu và ở thời điểm hiện tại nữ ca sĩ cũng chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm.

Lynk Lee đã tìm thấy 'chân ái' cuộc đời, vừa được bạn trai cầu hôn và sắp lên xe hoa? - Ảnh 2
Lynk Lee chỉ xuất hiện hỗ trợ cho bạn thân được cầu hôn mà thôi - Ảnh: FBNV

Nói về chuyện hôn nhân, Lynk Lee cũng chia sẻ bản thân hy vọng vẫn sẽ kết hôn khi gặp được người phù hợp: "Sau này thôi, chứ bây giờ chưa nghĩ gì hết. Phải có người nào đó kết hôn với mình thì mình mới kết hôn được chứ".

Khi được hỏi về hình mẫu bạn trai thì giọng ca không dám tiết lộ bản thân không có hình mẫu bạn trai lý tưởng bởi mọi sự tùy duyên, không biết trước: "Chỉ cần khi người đó là tốt là được".

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